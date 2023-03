Anker bietet mittlerweile eine Vielzahl an USB-C Ladegeräten an, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Am heutigen Tag wurde das 65W USB-C Netzteil mit 3-Ports und GaN II Technologie drastisch gesenkt. Anstatt 59,99 Euro zahlt ihr nur 46,74 Euro. Ihr spart satte 22 Prozent.

Anker 65W USB-C Netzteil (3-Ports) vorübergehend nur 46,74 Euro

Beim Anker 65W USB-C Netzteil handelt es sich um ein leistungsstarkes und kompaktes Ladegerät, welches nicht nur daheim, sondern auch idealerweise unterwegs auf Reisen, im Büro oder wo auch immer verwendet werden kann. Das Anker Ladegerät verfügt über eine Gesamtleistung von 65W. Je nachdem welche und wieviele Anschlüsse ihr verwendet, bieten die Ports die folgende Ausgangsleistung:

Ein Port: USB-C 1 (65W Max) / USB-C 2 (65W Max) / USB-A (22.5W Max)

Dual-Port: USB-C 1 + USB-C 2 (45W Max + 20W Max) / USB-C 1 + USB-A (40W Max + 22.5W) / USB-C 2 + USB-A (12W Max + 12W Max)

Drei Ports: USB-C 1 (40W Max), USB-C 2 (12W Max), USB-A (12W Max)

Das Anker USB-C Netzteil unterstützt sowohl die iPhone- als auch Samsung-Schnell-Ladefunktion. Natürlich könnt ihr auch noch viele weitere Endgeräte mit dem Ladegerät mit Strom verwenden. Ganz gleich, ob ihr ein iPad, eure AirPods, ein MacBook Air etc. aufladen möchtet, das Anker 65W USB-C Netzteil hilft euch dabei.