Smart Speaker finden sich in vielen Haushalten wieder – und mit dem HomePod mini hat es Apple endlich geschafft, sich auch wichtige Marktanteile zu sichern. Die Rückkehr des großen HomePod zeigt zudem, dass Apple sein Angebot diversifizieren will. Das Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, den Erfolg fortzusetzen. Passend hierzu ist ein mutmaßlicher HomePod mit Display Dauergast in der Gerüchteküche. Zunächst wurde vermutet, dass ein solches Gerät dieses Jahr die Marktreife erreichen könnte, doch anscheinend müssen wir uns noch etwas länger gedulden, wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter erklärt.

HomePod mit Display

Apples Projekt, den ersten HomePod mit Display zu entwickeln, wurde laut Gurman auf frühestens nächstes Jahr verschoben. Die Verzögerung des Geräts soll es dem Unternehmen ermöglichen, sein Forschungs- und Entwicklungsbudget für dringendere Projekte wie Gurman: Apple entwickelt drei AR/VR-Headsets zu verwenden.

Im Jahr 2021 war Gurman der erste, der andeutete, dass Apple an neuen HomePods mit Displays und Kameras arbeitet. Der geänderte Zeitplan für das mutmaßliche HomePod-Produkt deckt sich mit der jüngsten Vorhersage des Apple-Analysten Ming-Chi Kuo, dass ein neu gestalteter HomePod mit einem 7-Zoll-Display in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erscheinen wird.

Ebenfalls prüft Apple anscheinend einen weiteren Ansatz, der die gleichen Vorteile eines HomePod mit Display bieten könnte, allerdings mit einem bereits vorhandenen iPad. In dem Zusammenhang bezog sich Gurman im Oktober auf Googles Docking-Station, die magnetisch an der Rückseite eines Pixel-Tablets befestigt wird und es im Wesentlichen in ein Smart Display wie den Nest Hub verwandelt. Laut dem Analysten wird Apple eine ähnliche Umsetzung für das iPad in Form eines separat erhältlichen Docking-Zubehörs anbieten, während das Unternehmen weiterhin an einem eigenständigen Produkt arbeitet, das ein Display und einen Smart Speaker kombiniert.

Langfristig wird vermutet, dass Apple seine Smart-Home-Strategie überdenkt und Berichten zufolge an einem kombinierten Apple TV- und HomePod-Gerät arbeitet.

Sparmaßnahmen

Die Verzögerung der nächsten HomePod-Generation ist Teil einer Strategie zur Kostensenkung, die es dem Unternehmen ermöglichen soll, den Status von Stabilität in einer instabilen Wirtschaft aufrechtzuerhalten und die drastischen Kürzungen und Entlassungen zu vermeiden, die andere Tech-Unternehmen wie Meta, Amazon, Google und Microsoft getroffen haben.

Zu den weiteren Maßnahmen zur Vermeidung von Entlassungen gehören angeblich die Verzögerung von Boni für Unternehmensteams, der Einstellungsstopp für einige Teams, die Kürzung von Budgets und die Beibehaltung offener Stellen, anstatt sie zu besetzen, wenn Mitarbeiter ihre Position verlassen.