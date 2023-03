Das Warten in Südkorea ist vorbei. Apple hat die mobile Bezahlmöglichkeit in Südkorea eingeführt, so dass Anwender ab sofort in der Lage sind, mit dem iPhone oder der Apple Watch mobil und kontaktlos zu bezahlen.

Apple Pay startet in Südkorea

Während wir in Deutschland schon seit mehreren Jahren Apple Pay nutzen können (in den USA sogar noch länger), mussten Apple Nutzer in Südkorea deutlich länger warten. Dieser lange Zeitraum ist nicht zwingend auf Apple zurückzuführen, sondern auf verschiedene Regulieren in Südkorea. Seit 2019 arbeitete das Unternehmen aus Cupertino daran, Apple Pay nach Südkorea zu bringen. Allerdings konnte sich der iPhone-Hersteller nicht als elektronischer Finanzdienstleister registrieren lassen, da die Aufsichtsbehörden untersuchten, ob „Apple Pay“ gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstößt. Im Februar dieses Jahre wurde Apple von den Finanzaufsichtsbehörden zugelassen.

Darüberhinaus war es in Südkorea ein Problem, dass die Akzeptanz von NFC-Terminals anfänglich sehr gering war. Mittlerweile gibt es zwar mehr NFC-Terminals als noch vor sechs Jahren, aber laut The Korea Times wird Apple Pay in Südkorea aufgrund der begrenzten Anzahl von NFC-Terminals vor erheblichen Herausforderungen stehen.

Mit Apple Pay können Kreditkarten von unterstützen Bankinstituten in Apple Wallet hinterlegt werden, so dass ihr iPhone und Apple Watch mobil zum bezahlen genutzt werden können. Zudem könnt ihr iPhone, iPad und Mac verwenden, um Apple Pay Einkäufe über Apps und Webseiten zu tätigen.