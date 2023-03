In den letzten Tagen hatte Anker bereits einen ersten Ausblick auf Anker EverFrost gegeben und die portable Akku-Kühlbox vorgestellt. Hierzu schaltete der Hersteller eine eigene Produktseite online, so dass EverFrost „angeteasert“ wurde und sich Nutzer bereits einen ersten Eindruck verschaffen konnten. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und Anker EverFrost steht ab sofort auf Kickstarter zur Verfügung. Kurzum: Bei Interesse könnt ihr ab sofort den Bestellknopf drücken und dabei bis zu 45 Prozent sparen.

Anker EverFrost kann ab sofort bestellt werden

Bei Anker EverFrost handelt es sich um eine mobile Akku-Kühlbox. Dabei stehen euch drei verschiedene Größen / Kapazitäten für „jeden Einsatz“ zur Auswahl. Die 33L und 43L Variante verfügt über je ein Fach, während die 53L Variante mit zwei separaten Fächern erhältlich ist – für gleichzeitiges Kühlen und Einfrieren.

Weiter setzt Anker auf einen austauschbaren 299Wh-Akku. Mit Anker EverFrost haltet ihr Lebensmittel und Getränke bis zu 42 Stunden (33L Variante), 35,8 Stunden (43L Variante) und 27 Stunden (53 Liter Variante) bei idealer Temperatur frisch. Den Akku könnt ihr wahlweise mit einem 100W Solarpanel über den Solareingang oder klassisch über die Steckdose aufladen. Natürlich könnt ihr diesen auch über die Auto-Steckdose sowie USB-C (60W) aufladen. Die Ladezeit beträgt je nach Anschluss zwischen 3,6 Stunden und 5,8 Stunden.

Um euch ein kleines Gefühl über das Fassungsvermögen zu geben, hier ein Vergleich. In die 33L Kühlbox passen 38x 0,33L Dosen, in die 43L Kühlbox passen 54x 0,33L Dosen und in die 53L Kühlbox passen 62x 0,33L Dosen hinein. Anker spricht davon, dass Lebensmittel und Getränke mit Anker EverFrost in nur 30 Minuten von 25 Grad auf 0 Grad heruntergekühlt werden. Der Temperaturbereich reicht grundsätzlich von -20 Grad bis +20 Grad.

EverFrost ist zudem vielseitig einsetzbar. Mit dem rollbaren EasyTow-Design und den robusten Rädern des Anker EverFrost kommt ihr mühelos überall hin. Der Griff lässt sich auch als Tisch für einen schnellen Snack unterwegs verwenden.

Ladet Smartphones, Laptops und andere Geräte unterwegs einfach und schnell auf. Mit dem austauschbaren Akku des Anker Everfrost und den Anschlüssen für High-Speed Laden, könnt ihr unterwegs iPhone und Co. mit Strom versorgen. Anker spricht zum Beispiel davon, dass ihr ein iPhone 14 19x, das MacBook Air 2020 5x, ein 11 Zoll iPad Pro 8x und die DJI Mavic Air 2 Drohne 6x aufladen könnt.

Die Steuerung von EverFrost erfolgt bequem per App. Dort könnt ihr zum Beispiel eure Wunschtemperatur hinterlegen, die Akkukapazität im Blick behalten und einsehen, wieviel Strom gerade verbraucht wird und ob EverFrost geladen wird.

Einsatszweck von Anker EverFrost?

Hier ist vieles denkbar. Wir können uns EverFrost auf der Terrasse, auf dem Balkon, beim nächsten Familienausflug, beim Camping, bei langen Autofahren, Zuhause als Notfalllösung zur Kühlung von Medikamenten und vieles mehr als idealen Begleiter vorstellen.

Preis & Verfügbarkeit

Das 33-Liter-Modell kostet im „Super Early Bird“ ab 439 US-Dollar (umgerechnet: 403 Euro; UVP: 799 US-Dollar/ 734 Euro), der EverFrost mit 43 Litern startet bei 469 US-Dollar (umgerechnet 431 Euro; UVP: 849 US-Dollar/ 780 Euro), die 53-Liter-Version kostet 569 US-Dollar (523 Euro). Erste Auslieferungen sind für Juni geplant. Zudem könnt ihr euch für Für Anker EverFrost in Kombination mit Anker 625 Solar Panel (100W) sowie einem Zusatzakku entscheiden.

