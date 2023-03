Zattoo hat bekannt gegeben, dass Nutzer beim TV-Streaming-Anbieter ab sofort drei FAST-Channels der Mainstream Media AG zu sehen bekommen. Zu den neuen Sendern gehören „WORLD OF FREESPORTS“, „STARKE FRAUEN“ und „FILMGOLD“.

Zattoo nimmt drei FAST Channels der Mainstream Media AG ins Programm

Erst Anfang dieses Monats hatten wir euch darüber informiert, dass Zattoo mit Netzkino den ersten eigenen FAST-Channel startet. Nun nimmt der TV-Streaming-Anbieter die nächsten drei FAST Channels ins Programm auf. Diese Abkürzung FAST steht für Free-Ad-Supported-Streaming-Television bzw. im Deutschen „kostenloses werbefinanziertes Streaming-Fernsehen.

Damit baut Zattoo seine Partnerschaft mit der Mainstream Media AG weiter aus. Bekannt ist diese unter anderem für Sender wie Romance TV, Goldstar TV und den Heimatkanal, die bei Zattoo im TV-Paket “Fernsehen mit Herz” erhältlich sind.

Nutzer von Zattoo finden die drei neuen FAST-Channels der Mainstream Media AG ab sofort in ihrer Senderübersicht und können diese auf Wunsch auch als Favoriten in ihre persönliche Senderliste hinzufügen. Abonnenten von Zattoo Ultimate oder Premium können die Inhalte der drei Sender jederzeit pausieren, vorne starten sowie sieben Tage rückwirkend anschauen.

WORLD OF FREESPORTS

Der Streaming-Channel WORLD OF FREESPORTS steht für spektakulären Outdoor- und Extremsport vor beeindruckenden Naturkulissen. Dabei reicht das breitgefächerte Angebot von Freeride-Skiing auf frostigen Höhen über Surfen in den Wellen des Atlantiks bis zu Ultimate Mountain Biking in der Hitze Südafrikas.

STARKE FRAUEN

Powerfrauen mit Ecken und Kanten stehen auf diesem Streaming-Channel im Mittelpunkt. STARKE FRAUEN zeigt hochkarätige US-Stars wie Laura Linney, Jennifer Love Hewitt und Jada Pinkett Smith. Zu sehen sind sie in preisgekrönten Serien von Comedy bis Drama, wie „The Big C“, „Drop Dead Diva“, „Hawthorne“, „The Client List“, „Masters of Sex“ oder „My Boys“.

FILMGOLD

Mit glanzvoller Film- und Fernsehunterhaltung bietet der Streaming-Channel FILMGOLD viel Humor, Gefühl und eine Prise Nostalgie. Hier geben sich die beliebtesten deutschen TV-Stars die Ehre, darunter Fritz Wepper, Uschi Glas, Ottfried Fischer und Mario Adorf. Zu den Serien-Highlights auf FILMGOLD zählen „Der Pfundskerl“, „Familie Sonnenfeld“ und „Die große Freiheit”.

-> Hier könnt ihr Zattoo kostenlos testen