Nach dem Erfolg von „Tiny World“ geht Apple TV+ mit „Big Beasts“ in die entgegengesetzte Richtung. So kündigte das Unternehmen im Vorfeld des Earth Day am 22. April 2023 die neue Apple TV+ Doku-Serie an, bei der „die faszinierendsten Giganten der Natur“ gezeigt werden, darunter Wale, Bären, Gorillas und viele mehr.

Big Beasts auf Apple TV+

Im Jahr 2022 hat Apple den Earth Day mit einer Reihe von Apps, Podcasts und mehr gefeiert. Dieses Jahr beginnen die Feierlichkeiten mit der Veröffentlichung der Naturdokumentation „Big Beasts“, die von Tom Hiddleston gesprochen wird.

„Die Serie wurde über zwei Jahre hinweg gedreht und nimmt die Zuschauer mit auf eine epische Reise rund um den Globus“, so Apple in einer Ankündigung, „von den eisigen Polen bis zu tropischen Regenwäldern, um die faszinierendsten Giganten der Natur zu treffen.“

„Big Beasts zeigt einige der größten Tierarten der Welt, die in 17 Ländern gefilmt wurden“, so Apple weiter, „darunter den Grauwal, den Seeelefanten, den Riesenotter, den Gorilla, das Flusspferd, den Braunbären, den Strauß, den Orang-Utan, den Tiger und den Eisbären.“

„Die Zuschauer werden sehen, dass es nicht leicht ist, groß zu sein“, führt Apple fort. „Je größer das Tier ist, desto größer sind die Herausforderungen, denen es sich stellen muss – wobei die Serie seltene und erstmalige Aufnahmen mit Spezialausrüstung und modernsten Filmtechniken einfängt.“

„Big Beasts“ startet am 21. April 2023 auf Apple TV+. Zwei neue Episoden werden jeden Freitag bis zum 19. Mai 2023 veröffentlicht.

Hier der offizielle Trailer zu „Big Beasts“: