Als eine junge Frau aus Paris nach Tokio fliegt, nachdem sie vom Tod ihres entfremdeten Vaters erfahren hat, findet sie dort etwas Unerwartetes. Er hat ihr die größte Weinsammlung der Welt hinterlassen. Sie ist 148 Millionen Dollar wert. Aber die junge Frau erhält die Sammlung nur, wenn sie einen brillanten jungen Weinexperten in einer Reihe von Weinverkostungen besiegt. Das ist die Prämisse, der neuen Live-Action-Dramaserie, die auf einem beliebten japanischen Manga basiert.

„Drops of God“ auf Apple TV+

Bereits ab dem 21. April können wir in die Welt der edlen Weine abtauchen. In „Drops of God“ begleiten wir Camille (gespielt von Fleur Geffrier), wie sie eine zunächst für sie unmögliche Aufgabe erfüllen muss. In der Serien-Beschreibung heißt es:

„Der Franzose Alexandre Léger, Schöpfer des berühmten Léger-Weinführers und Symbolfigur der Weinkunde, ist soeben in seinem Haus in Tokio im Alter von 60 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Tochter, Camille (Geffrier), die in Paris lebt und ihren Vater seit der Trennung ihrer Eltern, als sie neun Jahre alt war, nicht mehr gesehen hat. Als Camille nach Tokio fliegt und Légers Testament verlesen wird, erfährt sie, dass ihr Vater ihr eine außergewöhnliche Weinsammlung vermacht hat – nach Meinung von Experten die größte Sammlung der Welt. Doch um das Erbe anzutreten, muss Camille mit dem brillanten jungen Weinfachmann Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) konkurrieren. […] Der Gewinner wird das Imperium von Léger übernehmen, der Verlierer wird leer ausgehen. Aber wie könnte Camille ein solches Duell gewinnen? Sie weiß nichts über Wein, und schlimmer noch: Sie hat noch nie einen Tropfen getrunken.“

Klaus Zimmermann („Borgia“, „Trapped“) ist ausführender Produzent für „Drops of God“, und Quoc Dang Tran („Marianne“, „Parallel“) schrieb die Serie. Oded Ruskin („No Man’s Land“, „Absentia“) führte Regie.

Die acht Episoden umfassende Serie feiert am Freitag, dem 21. April, mit zwei Episoden Premiere, gefolgt von einer Episode pro Woche am Freitag bis zum 2. Juni.