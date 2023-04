Der westeuropäische PC-Markt wurde im letzten Quartal schwer getroffen. Die Notebook-Auslieferungen sind weltweit stark rückläufig, was auf wirtschaftliche Faktoren wie Inflation und Rezessionsängste zurückzuführen ist. Auch wenn bei Apple angesichts der jüngsten Absatzzahlen nicht gefeiert wird, so sieht es bei den Mitbewerbern noch schlechter aus.

Rückgang des PC-Marktes in Westeuropa wird 2023 seinen Tiefpunkt erreichen

Die westeuropäischen PC-Auslieferungen (Desktops, Notebooks und Workstations) sind nach den jüngsten Schätzungen von Canalys im 4. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 38 % auf 10,7 Millionen Stück zurückgegangen. Auch der Markt für Tablets litt unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher: Die Auslieferungen sanken um 17 % auf 6,6 Millionen Geräte. Im Gesamtjahr 2022 sanken die PC- und Tablet-Auslieferungen um 21 % bzw. 18 %.

Apple lieferte für den westeuropäischen Markt im vierten Quartal 1,4 Millionen Macs aus, hinter Lenovo, HP und Dell mit 2,9 Millionen, 2,5 Millionen bzw. 1,6 Millionen Einheiten. Asus, auf dem letzten Platz, hatte 900.000 Auslieferungen. Auch wenn Apple immer noch hinter den großen Marken liegt, so macht die Übersicht deutlich, dass die Konkurrenz mit einem größeren Rückgang zu kämpfen hat.

Auf das ganze Jahr 2022 bezogen lag Apple mit 6,3 Millionen ausgelieferten Macs an vierter Stelle der Gesamtlieferungen. Lenovo, HP und Dell lagen mit 13,9 Millionen, 12,2 Millionen bzw. 7,3 Millionen Stück erneut vorn.

Erfolg auf dem Tablet-Markt

Derweil zeigten sich die Kunden in Westeuropa begeistert von Apples Tablet. Im vierten Quartal lieferte Apple 3,4 Millionen iPads aus und schlug damit Samsung, Amazon, Lenovo und Huawei mit 1,4 Millionen, 500.000, 400.000 bzw. 200.000 Einheiten.

Die Zahl der ausgelieferten iPads war gleich hoch wie im vierten Quartal 2021, so dass Apple im Jahresvergleich kein Wachstum bei den Auslieferungen verzeichnen konnte, wobei der Marktanteil mit 51,8 % höher war als im vierten Quartal 2021 mit 43,3 %.

Apple führte auch die Tablet-Auslieferungen für das Gesamtjahr mit 11,1 Millionen an. Das stellt jedoch einen Rückgang von 16 % gegenüber den 13,4 Millionen Gesamtauslieferungen im Jahr 2021 dar.

Laut Canalys ist für dieses Jahr noch keine Besserung für den PC-Markt in Sicht. So erwartet das Marktforschungsunternehmen, dass die PC-Lieferungen in Westeuropa im Jahr 2023 um weitere 7 % zurückgehen werden. Doch im Jahr 2024 soll der Markt der Prognose zufolge wieder um 12 % wachsen. Für Tablets wird ein Rückgang von 10 % in diesem Jahr und eine Erholung auf 4 % Wachstum im nächsten Jahr erwartet.