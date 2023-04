Apple TV+ schickt mittlerweile nicht nur freitags, sondern auch mittwochs neue Inhalte ins Rennen. Am heutigen Tag startet die zweite Staffel zu „Schmigadoon!“ und zudem steht eine neue Episode zu „Ted Lasso – Staffel 3“ zur Ansicht bereit.

„Schmigadoon! – Staffel 2“ auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Tag startet „Schmigadoon! – Staffel 2“ auf Apple TV+“- Genau genommen stehen ab sofort die ersten beiden Folgen bereit. Anschließend folgen bis zum 03. Mai 2023 immer mittwochs neue Episoden.

Nachdem in der Stadt Schmigadoon die wahre Liebe gefunden wurde, finden sich Josh (Keegan-Michael Key) und Melissa (Cecily Strong) in der zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ in Schmicago wieder, der neu interpretierten Welt der Musicals der 60er und 70er Jahre. In der zweiten Staffel von Apples Original-Serie werden neue Original-Musiknummern von Cinco Paul, dem Mitschöpfer, ausführenden Produzenten und Showrunner, sowie die wiederkehrenden Stars Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron und Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski und Aaron Tveit zu sehen sein. Zudem stoßen Tituss Burgess und Patrick Page in der zweiten Staffel zur Besetzung hinzu.

Wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir den offiziellen Trailer zur Einstimmung für euch.

Ted Lasso: Folge 304 „Das große Spiel“ ist da

„Ted Lasso“ erfreut sich auch in der dritten Stafel großer Beliebtheit. Ab sofort steht Folge 304 „Das große Spiel“ auf Apple TV+ bereit. Alle in Richmond stehen unter Druck vor dem wichtigen Spiel gegen West Ham. Ted feiert Wiedersehen mit einer alten Bekanntschaft.