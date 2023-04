Seit Anfang Februar steht der MLS Season Pass über die Apple TV-App bereit. Ende Februar startete die Major League Season in die neuen Saison. Die ersten Spieltage liegen hinter uns und Apple gibt uns einen Blick „Hinter die Kulissen des MLS Season Pass“.

Hinter den Kulissen des MLS Season Pass

Apple und die Major League Soccer sind eine 10-jährige exklusive Partnerschaft eingegangen. Der MLS Season Pass zeigt jedes Livespiel der regulären MLS-Saison, die gesamten Audi 2023 MLS Cup Playoffs und den Leagues Cup an einem Ort zeigen, mit einheitlichen Anstoßzeiten und ohne Einschränkungen. Der MLS Season Pass bietet auch Shows vor den Spielen und eine Zusammenfassung nach den Spielen zum Abschluss jedes Abends bieten. Zudem gibt es die MLS 360 Show, die Fans jede Woche die Highlights des Spieltags aus der gesamten Liga präsentiert.

Alle Spiele werden sowohl in englischer als auch in spanischer Sprache kommentiert, Spiele mit Beteiligung kanadischer Mannschaften auch auf Französisch. Die Vorberichterstattungen und die Zusammenfassungen nach dem Spiel werden in Englisch und Spanisch verfügbar sein. Fans in den USA und Kanada haben außerdem die Möglichkeit, den Radiosender ihres Heimteams für die Audioübertragung in der Apple TV App auszuwählen, sofern verfügbar.

„Wir haben ein Team an Leuten, die den Fußball wirklich lieben und sich leidenschaftlich für die weltweite Verbreitung des Spiels einsetzen“, sagt Kaylyn Kyle, Co-Moderatorin von MLS 360. „Es hat noch nie eine Sendung wie MLS 360 gegeben. Man kann sich buchstäblich bei 14 Spielen gleichzeitig mit dabei sein und bekommt alle Tore und die ganze Action mit. Und die Fans sind das Beste daran: Sie geben uns ihr Feedback und helfen uns, die Sendung Woche für Woche besser zu machen. Sie ist schnell und informativ — weniger ‚Talkshow‘ und mehr ‚Lasst uns zur Sache kommen‘ — und das macht sowohl den Fans als auch uns viel Spaß.“

Im Apple Newsroom gewährt Apple nun einen Blick „Hinter die Kulissen des MLS Season Pass“. Dort gehen die Verantwortlichen auf verschiedene Spiele der vergangenen Wochen, das Fangeschehen und Fanvereinigungen sowie viele weitere Aspekte rund um den MLS Season Passt ein.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass