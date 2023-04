Apple-Geräte stehen nach wie vor an der Spitze der Kaufpräferenzen von Teenagern in den USA. Dies geht aus neuen Daten hervor, die das Investmentunternehmen Piper Sandler für seine jüngste halbjährliche Umfrage unter Teenagern gesammelt hat.

Apple bleibt bei Teenagern hoch im Kurs

Die neueste Umfrage von Piper Sandler macht deutlich, dass Apple in den Köpfen von Teenagern und jungen Erwachsenen nach wie vor eine wichtige Marke ist. Dem Bericht zufolge besitzen 87 Prozent der befragten Teenager in den USA ein iPhone. Auch die Kaufabsicht für ein iPhone ist sehr hoch. So gaben 88 Prozent der Teenager an, dass ihr nächstes Smartphone ein iPhone sein wird. Zudem hat sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Teenager, die ein iPhone besitzen, mehr als verdoppelt. Im Jahr 2012 gaben zum Beispiel nur 40 Prozent der US-Jugendlichen an, ein iPhone zu besitzen.

Während es beim iPhone im Vergleich zur letzten Umfrage keine Veränderungen gab, konnte die Apple Watch leicht zulegen. So besitzen 35 Prozent der Teenager eine Smartwatch von Apple, was einem Anstieg von 4 Prozent seit letztem Herbst entspricht. 15 Prozent der Teenager gaben an, dass sie planen, in den nächsten 6 Monaten eine Apple Watch zu kaufen.

Interesse an VR ist gering

Eine Statistik, die seit Anfang 2022 rückläufig ist, ist der Prozentsatz der Teenager, die VR nutzen. Insgesamt 29 Prozent der Teenager gaben an, ein VR-Headset zu besitzen, wobei nur 14 Prozent das Gerät wöchentlich und 4 Prozent es täglich nutzen. Von den Jugendlichen, die kein VR-Headset besitzen, gaben insgesamt 61 Prozent an, dass sie nicht vorhaben, eines zu kaufen. 16 Prozent sagten, sie seien mäßig interessiert und würden es vielleicht kaufen, während nur 7 Prozent ein größeres Interesse bekundeten und sagten, sie hätten die Absicht, ein VR-Headset zu kaufen.

Diese Zahlen sind für Apple interessant, da sich das Unternehmen darauf vorbereitet, sein eigenes AR/VR-Headset (Reality Pro) in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Es wird geschätzt, dass das Gerät rund 3000 US-Dollar kosten könnte. Somit richtet es sich nicht an die Zielgruppe der Teenager, doch Apple plant auch eine günstigere Version des Headsets.

Spotify vor Apple Music, Apple Pay war die meistgenutzte Zahlungs-App

Spotify war die beliebteste Musikplattform unter Teenagern: 68,1 Prozent gaben an, Spotify in den letzten 6 Monaten genutzt zu haben. 36,4 Prozent der Teenager gaben an, Apple Music in den letzten 6 Monaten genutzt zu haben. 44,3 Prozent gaben an, Spotify abonniert zu haben, während 31,5 Prozent angaben, Apple Music abonniert zu haben.

Apple Pay war die meistgenutzte Zahlungs-App für Einkäufe: 39 Prozent der Jugendlichen gaben an, Apple Pay im letzten Monat verwendet zu haben, gefolgt von Cash App mit 25 Prozent. Für Peer-to-Peer-Geldtransfers hat sich die Apple Cash-Option jedoch nicht durchgesetzt. Teenager bevorzugen die Cash App von Square und Venmo von PayPal, um einander Geld zu schicken.

Die Ergebnisse sind Teil der „Taking Stock With Teens“-Umfrage von Piper Sandler unter 5.690 Teenagern mit einem Durchschnittsalter von 16,2 Jahren. Durch die Befragung einer geografisch breit gefächerten Untergruppe von Highschools in den USA werden das Ausgabeverhalten, Modetrends, Technologie sowie Marken- und Medienpräferenzen bewertet.