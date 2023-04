Apple hat in letzter Zeit einige wichtige Führungskräfte verloren, und nun wird das Unternehmen auch noch Doug Beck verlieren. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verlässt der leitende Vertriebsmitarbeiter Apple und wechselt in das US-Verteidigungsministerium.

Doug Beck verlässt Apple

Die Nachricht wurde vom US-Verteidigungsministerium selbst bestätigt. Der Manager kam im Jahr 2009 zu Apple und war bis jetzt mitverantwortlich für die Leitung des weltweiten Geschäfts in Asien und Amerika. Vor seiner Tätigkeit bei Apple diente Beck als Captain in der US Navy Reserve bei Einsätzen im Irak und in Afghanistan.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums verfügt Beck über „mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Leben und Arbeiten in Asien, darunter in Japan, China, Hongkong, Korea, Singapur und Indonesien“. Apple sagte in einer Stellungnahme, dass das Unternehmen „Dougs öffentlichen Dienst unterstützt und ihm alles Gute wünscht“.

Wie Bloomberg anmerkt, war Beck einer von „weniger als 20 Führungskräften“, die direkt an Tim Cook berichteten. Sein Weggang ist natürlich ein großer Verlust für das Unternehmen, das in den letzten Monaten Führungskräfte in verschiedenen Bereichen wie Industriedesign, Hardware- und Softwareentwicklung sowie Vertrieb verloren hat. Doch Apple hatte in den vergangenen Fällen schnell Ersatz für die freigewordenen Positionen gefunden. Wer Beck bei Apple ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.

Insbesondere Apples Service-Team erfährt derzeit eine große Umstrukturierung, die durch den Weggang von Peter Stern, Apples VP of Services, im Januar ausgelöst wurde. Ein weiterer Apple-Manager, Michael Abbott, der für iCloud und andere Apple-Online-Dienste wie FaceTime und iMessage verantwortlich war, hat angekündigt, dass er das Unternehmen noch in diesem Monat verlassen wird.