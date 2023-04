Apple selbst ist bereits seit ein paar Jahren komplett. Allerdings hat es sich das Unternehmen zum Ziel gemacht, die Produktion von Apple Geräten über die gesamte Zulieferkette hinweg bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Genau diesem Ziel ist man nun wieder einen großen Schritt näher gekommen.

Apple Produkte werden immer klimaneutraler

Apple hat heute bekannt gegeben, dass seine Produktionspartner inzwischen weltweit über 13 Gigawatt an erneuerbarer Energie einsetzen — ein Anstieg von knapp 30 Prozent im vergleich zum vergangenen Jahr. Insgesamt haben sich mehr als 250 Zulieferer in 28 Ländern dazu verpflichtet, bis 2030 für die gesamte Apple Produktion erneuerbare Energien zu nutzen. Dies entspricht mehr als 85 Prozent der direkten Produktionskosten des Unternehmens und mehr als 20 Gigawatt an Zusagen.

Seit vielen Jahren engagiert sich Apple für den Umweltschutz und hat verschiedene Maßnahmen ergriffen. So investiert das Unternehmen in große Solar- und Windanlagen, setzt auf ein kohlenstoffarmes Design, Energieeffizienz und den Abbau von Kohlendioxid.

In einem aktuellen Beitrag im Apple Newsroom geht der Hersteller aus Cupertino auf die jüngsten Fortschritte beim Umweltschutz ein. Mehr als 40 Fertigungspartner haben sich im letzten Jahr dem Supplier Clean Energy Program von Apple angeschlossen. Apple hat seine Zulieferer dazu aufgefordert, alle mit der Produktion von Apple Geräten zusammenhängenden Tätigkeiten klimaneutral zu gestalten, einschließlich der Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Verpflichtungen einzuhalten und sogar noch einen Schritt weiter zu gehen, arbeitet Apple eng mit den Zulieferern zusammen, um Lösungen für saubere Energie und den Abbau von Kohlendioxid zu finden und zu implementieren und bietet über seine Clean Energy Academy eine Reihe kostenloser Lernressourcen und Live-Schulungen an.

Seit 2019 hat sich der Einsatz von erneuerbaren Energien in der globalen Lieferkette von Apple verfünffacht und beträgt nun insgesamt 13,7 Gigawatt. Dadurch sind 17,4 Millionen Tonnen CO2e im letzten Jahr vermieden worden — das entspricht den jährlichen Emissionen von fast 3,8 Millionen Autos.

Weitere Informationen zu den Projekten des Green Bonds von Apple unter investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report.