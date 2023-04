Ende letzten Monats kündigte Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference (kurz: WWDC) an. Nun informiert Apple diejenigen, die ein Ticket für das „Special Event at Apple Park“ am 05. Juni 2023 gewonnen haben.

WWDC 2023: Gewinner für das „Special Event at Apple Park“ stehen fest

Am 29. März kündigte Apple die WWDC 2023 an. Diese findet vom 05. bis 09. Juni statt und wird am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet.

Entwickler und Studierende können in diesem Jahr nicht Online-Sessions verfolgen und sich mit Ingenieuren austauschen, sie haben auch die die Möglichkeit am 5. Juni an einem speziellen Tag vor Ort im Apple Park teilzunehmen, um die Keynote und die State of the Union gemeinsam mit der weltweiten Online-Community anzuschauen. Die Anzahl der Plätze für diese Veranstaltung ist allerdings begrenzt, hat sich Apple entschieden, die Tickets unter allen Interessante zu verlosen. So geht man bei der Vergabe möglichst fair vor. Die Bewerbungsfrist endete am 04. April und ab sofort informiert Apple die glücklichen Gewinner.

This has to be a joke. No way I was invited 2 years in a row… For what may be the most exciting WWDC since 2007. #wwdc23 pic.twitter.com/vUdJm53ODw — Zach Eichler (@zacheichler) April 5, 2023

Apple beschreibt das Event unter anderem wie folgt

Wir veranstalten ein besonderes ganztägiges Erlebnis im Apple Park, um eine unglaubliche Woche voller Online-Sessions, Labs und Aktivitäten zu beginnen. Kommen Sie persönlich zu uns, um sich gemeinsam die Keynote und die Videos zur State of the Union anzusehen, einige der Teams bei Apple zu treffen, großartige Apps bei der Verleihung der Apple Design Awards zu feiern und Aktivitäten bis in den Abend hinein zu genießen.

Darüberhinaus veranstaltet Apple die sogenannte „Swift Student Challenge“. In diesem Rahmen haben Studierende ebenfalls die Möglichkeit an dem „Special Event at Apple Park“ teilzunehmen.