Vor kurzem ist die zweite Staffel zu „Schmigadoon!“ auf Apple TV+ angelaufen. Falls ihr die Serie bis dato noch nicht kennengelernt hat und einen ersten Einblick erhaschen möchtet, so hat Apple auf YouTube eine kurze Zusammenfassung der ersten Staffel veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht „Schmigadoon! – Season 1 Recap“

Begleitend zum Videoclip möchten wir euch kurz zur Serie auf Ballhöhe bringen. Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf Musicals, bei der ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor: In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

Nachdem in der Stadt Schmigadoon die wahre Liebe gefunden wurde, finden sich Josh (Keegan-Michael Key) und Melissa (Cecily Strong) in der zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ in Schmicago wieder, der neu interpretierten Welt der Musicals der 60er und 70er Jahre.

Schmigadoon! — Do We Shock You? (Full Song)

Darüberhinaus hat Apple TV+ noch einen zweiten Clip zur „Schmigadoon!“ auf YouTube bereit gestellt. In diesem Video erlebt ihr eine musikalische Darbietung aus der neuen Staffel.

Die ersten zwei Episoden zu „Schmigadoon! – Staffel 2“ stehen aktuell auf Apple TV+. Immer mittwochs erscheine neuen Episoden.