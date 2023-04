Apple hat bekannt gegeben, dass Anwender in Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien die neue Apple Karten-App erleben erleben können. Diese zeichnet sich unter anderem durch schnellere und präzisere Navigation und umfassende Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr aus. Das neue Kartenerlebnis bietet auch dreidimensionale Ansichten von Sehenswürdigkeiten wie dem Wiener Riesenrad in Österreich, der Pula Arena in Kroatien und dem Budaer Burg in Ungarn. Dadurch wird die Planung jeder Reise einfacher und macht mehr Spaß.

Apple stellt neues Kartenmaterial für sechs europäische Länder zur Verfügung

In den letzten Jahren hat Apple sein neues Kartenmaterial in einer Vielzahl an Ländern einführt. Hierzulande hatte Apple im April 2022 den Schalter umgelegt. Ab sofort steht die neue Apple Karten-App auch in Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien bereit.

Zusätzlich zur neuen Karte gibt es viele Funktionen, die Anwendern in Österreich, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien dabei helfen, einfacher zu navigieren und die Welt zu entdecken. Siri Natural Language Guidance bietet natürlichere, noch leichter zu verstehende Anweisungen, wie beispielsweise „An der nächsten Ampel links abbiegen.“ Der Spurassistent hilft, falsches Abbiegen und das Verpassen von Ausfahrten zu vermeiden, indem er Nutzer in die richtige Fahrspur lenkt, bevor sie abbiegen oder eine Ausfahrt nehmen müssen. Mit Karten können Nutzer:innen jetzt auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Straße sehen, auf der sie unterwegs sind. Und mit Multistop-Routing könnt ihr bis zu 15 Stopps im Voraus planen und Routen von Mac und iPad automatisch mit dem iPhone synchronisieren, wenn ihr bereit seid.

Apple Karten bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Jetzt können Maps-Benutzer auf der ganzen Welt mit Look Around Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien erkunden. Anwender in Österreich müssen sich noch ein wenig gedulden. „Umsehen“ wird in den kommenden Monaten auch in Österreich verfügbar sein. Auch bei uns in Deutschland folgte dieses Feature mit etwas Verzug.

Zusätzliche Funktionen in Karten beinhalten: Erkunden und Navigieren mit einer visuell beeindruckenden Städteansicht in 3D; einen Interaktiven Globus; Favoriten, die die Navigation zu häufig besuchten Orten mit nur einem Fingertipp ermöglichen; Flyover, das eine Möglichkeit bietet, ausgewählte wichtige Metropolen mit fotorealistischen, immersiven 3D Ansichten zu entdecken; Flugstatus und Indoor-Karten.