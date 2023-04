Anfang des Jahres hatte Ikea die zweite Generation seiner Symfonisk-Fernbedienung vorgestellt. Mit dem Zubehör können Ikeas Symfonisk-Lautsprecher und auch Sonos-Lautsprecher gesteuert werden. Jetzt ist die neue Fernbedienung offiziell für 15,99 Euro erhältlich.

Symfonisk-Fernbedienung Generation 2

Ikea baut sein Symfonisk-System weiter aus, und bietet künftig die zugehörige Fernbedienung in einer überarbeiteten Version an. Neu sind unter anderem zwei Kurzbefehl-Tasten, die sich über die offizielle IKEA Home smart App konfigurieren lassen. Weiterhin mit an Bord sind eine Wiedergabe/Pause-Taste, Lautstärkeregelung und zwei Tasten zum Vor- bzw. Zurückspringen des Wiedergabe-Titels.

Zudem lassen sich mit der Fernbedienung alle Symfonisk-Lautsprecher und auch Sonos-Modelle auf Basis der S2-Plattform steuern. Vorausgesetzt wird jedoch ein Ikea Dirigera Smart-Home-Hub. Dank eines integrierten Magneten haftet die Fernbedienung leicht am beigepackten Wandhalter.

Ikea schreibt zur neuen Symfonisk-Fernbedienung:

„Mit der Fernbedienung für Soundsystem kannst du alle deine SYMFONISK und Sonos Speaker von jedem Raum aus steuern. Die Fernbedienung verfügt außerdem über zwei Tasten, mit denen du deine persönlichen Playlisten aktivieren kannst. Wiedergabe/Pause, vor/zurück und Lautstärkeregelung mit einem Knopfdruck. Damit lässt sich ein Speaker oder eine Gruppe von Speakern von überall in der Wohnung steuern und einstellen.“

Die „Symfonisk Fernbedienung für Soundsystem, Generation 2“ lässt sich ab sofort im Ikea Online-Shop für 15,99 Euro + Versandkosten bestellen. Alternativ ist die Fernbedienung auch in ausgewählten Filialgeschäften des Unternehmens verfügbar.