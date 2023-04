Power Stationen sind nicht erst seit der Energieriese in aller Munde. Nun erweitert UGREEN sein Produktportfolio auch für deutsche Verbraucher und bringt die neue Power-Station “PowerRoam 1200”, die gemeinsam mit BYD entwickelt wurde, auf den Markt. Dabei setzt der Hersteller unter anderem auf die moderne LiFePO4-Technologie. PowerRoam 1200 ergänzt dabei PowerRoam 600, welches bereits seit ein paar Wochen erhältlich ist.

UGREEN PowerRoam 1200 ist da

UGREEN bringt eine neue leistungsstarke LiFePO4-Stromversorgung für Privathaushalte auf den Markt. Diese ermöglicht es euch, Endgeräte unterwegs oder zu Hause zu laden. LiFePO4-Batterien sind sicherer, leichter und leistungsfähiger als andere Blei- und Lithium-Ionen-Batterien. Sie sind auch langlebiger und können mehr als zehn Jahre halten, bevor sie ersetzt werden müssen.

Die UGREEN PowerRoam-Serie ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die viele Vorteile bieten. Dazu gehören ein LCD-Display, ein USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung sowie ein DC-Schnellladeanschluss. PowerRoam 1200 kann genau wie PowerRoam 600 per Netzkabel über die Steckdose oder mit angeschlossenem Solarpanel aufgeladen werden. Mit der sogenannten PowerZip-Technolgie könnt ihr die Stationen von 0 Prozent auf 80 Prozent in 50 Minuten aufladen. Für die volle Aufladung über die Steckdose benötigt es 1,5 Stunden, mit zwei angeschlossenen 200W Solarpanelen benötigt es 4 Stunden und über die Autosteckdose könnt ihr PowerRoam in 3,5 Stunden vollständig aufladen.

UGREEN PowerRoam kann mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops aufladen, aber auch andere elektrische Geräte, die mit einem 12-Volt-Anschluss ausgestattet sind. Die Stationen verfügen über zwei USB-C Anschlüsse, 2 USB-A Anschlüsse, zwei Standardsteckdosen sowie eine Autosteckdose.

Über die begleitende App passt ihr die Leistungseinstellungen an, führt Diagnoseprüfungen durch, legt maximale Leistungsstufen fest. Zudem seht ihr die verfügbare Kapazität für verbleibenden Ladungen mit PowerRoam in Echtzeit auf eurem Mobilgerät.

Darüber hinaus sind die Stationen mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die ein sicheres und effizientes Laden gewährleisten. Beispielsweise werden die Batterien durch einen speziellen Laderegler vor Überhitzung und Überladung geschützt.

Übersicht PowerRoam 1200

Akku-Typ: LiFePO4

Kapazität: 1024Wh

Ladezyklenn (80 Prozent): 3000

Gewicht: 12kg

Drahtlose Verbindung: Wifi + Bluetooth

App-Unterstützung: ja

Aufladen mit 1200W AC

Solar-Aufladen mit maximal 400W

9-Ports

4,7 Zoll LCD Display

Abmessungen: 34,0 x 22,0 x 27,0cm

Die PowerRoam 1200 kostet regulär 1199,99 Euro. Im April wird sie zum Aktionspreis von 999,99 Euro angeboten. Die PowerRoam 600W ist regulär für 799,99 Euro erhältlich und kostet im Aktionszeitraum April nur 599,99 Euro.