Im vergangenen Jahr entschied sich Bob Iger dazu, als CEO zu Disney zurückzukehren, nachdem sich beide Parteien Ende 2021 von einander getrennt hatten. Im Gespräch mit der Time hat sich Iger nun zu den Umständen geäußert. In diesem Zusammenhang ging der Disney CEO auch auf die Inspiration ein, die er durch Apple Mitbegründer Steve Jobs erfahren hat.

Bob Iger: „Steve Jobs als Inspiration, um als CEO zu Disney zurückzukehren“

Bob Iger gab ursprünglich Anfang 2020 bekannt, dass er als CEO bei Disney zurücktreten wird. Bob Chapek folgte als CEO und Iger blieb dem Unternehmen noch bis zum 31. Dezember 2021 als Aufsichtsratsmitglied erhalten.

Capek hielt sich gerade einmal 11 Monate als Disney CEO und wurde dann vom Aufsichtsrat abgelöst. Dieser setzt Iger im November 2022 wieder als Disney CEO in. Stand heute, hat sich Iger dazu bereit erklärt, zwei Jahre als alter, neuer Disney Chef zu agieren und gleichzeitig bei der Suche seines Nachfolgers zu helfen.

Die Entscheidung, erneut als Disney Chef zu agieren, wurden unter anderem dadurch inspiriert, dass Steve Jobs nach der Übernahme von NeXT durch Apple im Jahr 1997 zu Apple zurückkehrte. Natürlich kann man die Situation bei Bob Iger und Steve Jobs nicht 1 zu 1 vergleichen. Nichtsdestotrotz ist Steve Jobs die Person, an die Bob Iger denkt, wenn er an seine Umstände bei Disney denkt.

Im Gespräch mit der Time hat sich Iger wie folgt geäußert

Die Person, an die ich am meisten denke und die ich glücklicherweise sehr genau beobachten konnte, ist Steve Jobs. Er wurde in ein von ihm gegründetes Unternehmen zurückgeholt – ganz andere Umstände. Aber mit ihm zu sprechen und über seine Erfahrungen nachzudenken – davon konnte ich viel mitnehmen. Das eine ist, wenn man zurückkehren soll und man zustimmt, zurückzukommen, man muss dies mit unglaublichem Enthusiasmus und ohne zu zögern tun. Und dann muss man sehr schnell wissen, was von einem erwartet wird und was man leisten kann. Und dann mit unglaublicher Entschlossenheit, unglaublichem Eifer und unglaublicher Energie an die Sache herangehen.

Der ein oder andere wird sich noch erinnern. Bob Iger saß rund acht Jahre im Apple Aufsichtsrat. Mit dem Start von Apple TV+ trennten sich beide Parteien allerdings, da die Themenfelder zu nah ahnender lagen.