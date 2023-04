Während „The Last thing He Told Me“ bereits vor wenigen Tagen auf Apple TV+ anlief, müssen wir uns noch bis zum 21. Juli 2023 gedulden, bis die Sport-Doku „Stephen Curry: Underrated“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst startet. Zu beiden Originals and kürzlich die Weltpremiere statt.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zu „The Last thing He Told Me“

Kürzlich feierte Apple TV+ im Bruin Theatre in Los Angeles die Weltpremiere der limitierten Apple Original-Serie „The Last Thing He Told Me“. Das Drama mit sieben Folgen, in der Hauptrolle und ausführend produziert von Jennifer Garner, feierte sein weltweites Debüt auf Apple TV+ am Freitag, den 14. April 2023.

Zu den Teilnehmer auf dem Roten Teppich gehörten die Darsteller Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, John Harlan Kim, Geoff Stults und Tyner Rushing sowie die ausführenden Produzenten Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Laura Dave, Josh Singer und mehr.

Bei „The Last Thing He Told Me“ handelt es sich um eine fesselnde limitierte Serie, die auf dem gefeierten New York Times Bestseller Nr. 1 von Laura Dave basiert. Die Serie folgt Hannah (gespielt von Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes herauszufinden.

„Stephen Curry: Underrated“ eröffnet San Francisco International Film Festival

Vor Kurzem feierten Apple Original Films und A24 beim SFFILM Festival die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Dokumentarfilms über den Basketball-Superstar Stephen Curry des Emmy-prämierten Filmemachers Peter Nicks. Die Doku startet in ausgewählten Kinos sowie auf Apple TV+ am 21. Juli 2023.

Zu den Teilnehmern auf dem Roten Teppich gehörten Regisseur und Produzent Peter Nicks, die Produzenten Ryan Coogler, Sean Havey und Erick Peyton, die ausführenden Produzenten Tiffany Williams und Zinzi Coogler, Curry’s Davidson College Coach Bob McKillop, Curry’s Davidson College Teamkollege Jason Richards und Eddy Cue, Senior Vice President of Services von Apple.

„Stephen Curry: Underrated“ ist die bemerkenswerte Coming-of-Age-Geschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und unerwartetsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Dieser Dokumentarfilm – eine Mischung aus intimem Cinéma Vérité, Archivmaterial und Kamerainterviews – dokumentiert Currys Aufstieg von einem unterdimensionierten College-Spieler an einem College der Division I in einer Kleinstadt zu einem viermaligen NBA-Champion, der eine der dominantesten Sportdynastien der Welt aufgebaut hat.