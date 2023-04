Bei Amazon läuft am heutigen Sonntag eine Aktion, bei der ihr Anker USB-C Ladegeräte und verschiedene Kabel zum deutlich reduzierten Preis kaufen könnt. Zwei Beispiele? Das Anker 20W USB-C Ladegerät erhaltet ihr für nur 12,74 Euro, das Anker 65W 2-Port USB-C Ladegerät könnt ihr euch für nur 37,49 Euro schnappen.

Anker USB-C Ladegeräte und Kabel im Preis gesenkt

Aktuell stehen bei Amazon zahlreiche Anker USB-C Ladegeräte und Kabel im Mittelpunkt. Solltet ihr noch Bedarf an einem ein Ladegerät oder Kabel haben, so könnt ihr euch derzeit kostengünstig eindecken. Anker Produkte besitzen in unseren Augen ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Wenn man diese zum reduzierten Preis kaufen kann, werden die Produkte noch einmal attraktiver. Die vollstände Liste der reduzierten Produkte findet ihr hier. Eine Auswahl haben wir für euch zusammengestellt.

Angebot Anker 521 Ladegerät, Anker Nano Pro, Kompaktes 40W PIQ 3.0 Dual-Port USB-C Netzteil, Kompatibel mit... 40W LADEPOWER: Einfach dein MacBook Air an einen der beiden Anschlüsse verbinden und mit...

DOPPELTE LEISTUNG: Lade dein iPhone 13 und dein iPad gleichzeitig mit Höchstgeschwindigkeit.

Angebot Anker USB C Ladegerät (Nano II 65W) USB-C 65W Pod 3-Port PPS Schnellladegerät, Kompaktes USB-C... DER EINE FÜR ALLES: Keine Lust auf Ladegeräte so schwer wie Ziegelsteine? Der kompakte PowerPort...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Verbinde eines deiner Geräte und genieße 65W Ladeleistung - das ist genug...

Angebot Anker USB-C auf Lightning Ladekabel, 541 Bio-Nylon Ladekabel (Phantomschwarz, 90cm), MFi... HERGESTELLT MIT BIO-BASIERTEM NYLON: 46% der Außenhülle des Kabels und 34% des Steckergehäuses...

BLITZSCHNELLES LADEN: Lädt ein iPhone 14 Pro in nur 30 Minuten auf 50% auf.

Angebot Anker 725 USB-C Ladegerät, Kompaktes 65W 2-Port Netzteil, Geeignet für MacBook Pro/Air, iPad Pro,... 2-IN-1 DESIGN: Du brauchst Power für 2? Einfach dein Notebook an den USB-C-Eingang für 45W...

HIGH-SPEED LEISTUNG: Gönn dir mit dem USB-C-Port starke 65W Ladeleistung für dein 2020er MacBook...

Angebot Anker 622 Magnetische Kabellose Powerbank (MagGo), 5000mAh Einklappbare Magnetische Powerbank mit... PROP IT UP: Ausgestattet mit einer integrierten Ständerhalterung, die dein iPhone 12 / 13 aufrecht...

STARK & SICHER: Das Smartphone einfach an die Ladefläche halten und die magnetische Anziehungskraft...