Habt ihr Interesse an HomeKit-Steckdosen? Dann haben wir einen echten Tiefpreis-Knaller für euch. Der Zubehörhersteller Memos hat an der Preisschraube gedreht und bietet die HomeKit-Steckdose aktuell für je 10,24 Euro an. Einen niedrigeren Preis für diese HomeKit-Steckdose haben wir bis dato nicht erlebt.

HomeKit-Steckdose nur kurze Zeit für je 10,24 Euro

Meross hat eine neue Rabatt-Aktion aufgelegt, die ziemlich attraktiv ist. Bei dieser stehen die HomeKit-Steckdosen des Unternehmens im Fokus. Normalerweise kostet das 4er Set 65,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite findet ihr allerdings die Möglichkeit, einen 35 Prozent Rabatt-Coupon zu aktivieren. Diesen könnt ihr zusätzlich zu den 5 Prozent Rabatt anwende, die das 4er Set derzeit im Preis gesenkt ist. Dadurch reduziert sich das 4er Set auf 40,94 Euro. Rein rechnerisch zahlt ihr somit nur 10,24 Euro je HomeKit-Steckdose.

Die Smart Home Steckdose von Meross könnt ihr ganz normal in euer Apple Home einbinden und anschließend über die Apple Home App, eine andere HomeKit-kompatible App oder per Siri Sprachbefehl steuern. Natürlich könnt ihr euch Regeln und Automationen nutzen. Neben Apple HomeKit funktioniert die smarte Steckdose auch mit Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung SmartThings.

Wie eingangs erwähnt, haben wir bislang kein besseres Angebot für die HomeKit-Steckdose erlebt. Die 10,24 Euro je Steckdose können sich wirklich sehen lassen. Bei Interesse solltet ihr euch beeilen. Der Deal ist maximal bis zum 23. April 2023 bzw. solange der Vorrat reicht, gültig.