Apple TV+ hat heute den Trailer zu „City on Fire“ veröffentlicht. „City on Fire“ ist eine neue Serie, die von Apple produziert wird und weltweit am 12. Mai 2023 Premiere feiern wird. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Garth Risk Hallberg und wird von Josh Schwartz sowie Stephanie Savage geschrieben und produziert. Der Trailer gibt einen Einblick in die fesselnde Handlung und die Besetzung.

„City on Fire“ auf Apple TV+

„City on Fire“ ist eine „musikgetriebene Geschichte und Familiensaga“ und handelt von einem mysteriösen Mord an einer NYU-Studentin. Während die Polizei das Verbrechen untersucht, wird offenbart, dass Samantha die wichtige Verbindung zwischen einer Serie von mysteriösen Bränden ist.

Apple schreibt zur neuen Mystery-Thriller-Serie:

„In City on Fire wird eine Studentin der NYU am vierten Juli 2003 im Central Park erschossen. Samantha ist allein; es gibt keine Zeugen und nur sehr wenige materielle Beweise. Die Band ihrer Freunde spielt in ihrem Lieblingsclub in der Innenstadt, aber sie geht weg, um sich mit jemandem zu treffen, und verspricht, wiederzukommen. Sie kommt jedoch nie zurück. Als das Verbrechen an Samantha untersucht wird, stellt sich heraus, dass sie die entscheidende Verbindung zwischen einer Reihe mysteriöser Brände in der ganzen Stadt, der Musikszene in der Innenstadt und einer wohlhabenden Immobilienfamilie ist, die unter der Last ihrer vielen Geheimnisse zerbricht.“

Die Serie wird von einem talentierten Ensemble-Cast angeführt, darunter Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Geoff Pierson und Beth Malone.

Wonders übernimmt die Hauptrolle der Samantha, und Oleff spielt Charlie, einen Freund von Samantha, der mit dem Tod seines Vaters am 11. September vor zwei Jahren zu kämpfen hat. Nachdem Samantha erschossen wurde, schreckt er vor nichts zurück, um das Geheimnis des Geschehens zu lüften.

Die Serie wird von Apple Studios produziert und ihre weltweite Premiere auf Apple TV+ mit den ersten drei Episoden am 12. Mai feiern, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, bis am 16. Juni 2023 die erste Staffel mit insgesamt acht Episoden beendet ist.