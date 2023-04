Bevor Apple Anfang Juni im Rahmen der Worldwide Developers Conference (05. bis 09. Juni 2023) einen ersten Ausblick auf das kommende Betriebssystem für das iPad geben wird, ranken sich bereits verschiedene Gerüchte um iPadOS 17. Neben neuen Funktionen wird auch darüber spekuliert, mit welchen iPads das bevorstehende iPadOS 17 kompatibel sein wird.

Welche iPads sind mit iPadOS 17 kompatibel?

Bereits vor ein paar Wochen haben wir eine erste Einschätzung dazu erhalten, mit welchen iPad-Modellen iPadOS 17 kompatibel sein wird. Nun gibt es die zweite Vorhersage.

Anfang April meldete sich ein anonymer Leaker zu Wort, der bereits mehrfach seine guten Apple Kontakte unter Beweis gestellt hatte und berichtete, dass iPadOS 17 nicht mit den folgenden drei iPad-Modellen kompatibel sein werden:

9,7 Zoll iPad Pro (1. Generation)

12,9 Zoll iPad Pro (1. Generation)

iPad 5

Nun berichtet iPhoneSoft und beruft sich dabei auf eine unabhängige Quellen, dass die drei genannten iPad-Modelle in der Tat nicht mit iPadOS 17 kompatibel sein werden. Auch iPhoneSoft konnte in der Vergangenheit bereits nachweisen, dass man in der Apple-Welt gut vernetzt ist. Somit berichtet zwei Quellen unabhängig von einander von identischen Modellen. Dies ist zwar noch kein Beweis, dass es tatsächlich so kommen wird, wundern würde es uns allerdings nicht, wenn die drei iPad-Modelle nicht mit iPadOS17 sein werden.

Im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass folgende Modelle mit iPadOS 17 harmonieren werden: