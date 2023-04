Apple betreibt einen immensen Marketingaufwand rund um die dritte Staffel von Ted Lasso, damit diese an den Erfolg ihrer beiden Vorgänger anknüpfen kann. Unter anderem hat die Ted Lasso Besetzung den US-Präsidenten im Weißen Haus besucht und die Verantwortlichen sind eine Kooperation mit Electronics Arts und FIFA 23 eingegangen. Auch eine AFC Richmond Kollektion von Nike gibt es. Begleitend schickt Apple zudem verschiedene Clips auf YouTube ins Rennen.

Apple TV+ veröffentlicht „A Conversation with Brett Goldstein and Phil Dunster“

Falls ihr in Ted Lasso bzw. die dritte Staffel zur Comedy-Serie noch nicht hinein geschnuppert habt, so können wir euch in jedem Fall sagen, dass ihr etwas verpasst habt. Auch wenn das „Ted Lasso“-Prinzip mittlerweile bekannt ist, kann uns die dritte Staffel abermals überzeugen.

In der 12-teiligen dritten Staffel von „Ted Lasso“ wird der neu aufgestiegene AFC Richmond lächerlich gemacht, da Medienprognosen ihn weithin als Letzten in der Premier League bezeichnen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, gewechselt ist, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten. Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig werden muss, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) navigiert sich als Boss ihrer eigenen PR herum Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz auseinanderzufallen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben.

In dem eingebundene Clip „A Conversation with Brett Goldstein and Phil Dunster“ sprechen zwei der Hauptcharaktere – Brett Goldstein (Roy Kent) und Phil Dunster (Jamie Tartt) – in rund 5 Minuten über die Serie.