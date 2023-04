Mark Gurman hat in seinem „Power On“ Newsletter für Bloomberg einige neue Details über Apples kommendes AR/VR-Headset veröffentlicht. Das Gerät wird voraussichtlich auf der WWDC im Juni vorgestellt und wird für den Betrieb ein externes Akkupack benötigen. Laut Gurman verfügt das Headset über zwei Anschlüsse – einen USB-C-Anschluss für die Datenübertragung und einen magnetischen Anschluss, um den Akku anzuschließen.

Externer Akku und proprietärer magnetischer Anschluss

Das Akkumodul ähnelt dem MagSafe Battery Pack und wird eine Akkulaufzeit von etwa zwei Stunden bieten. Durch den Einsatz eines externen Akkus kann das Headset leichter sein, was den Tragekomfort verbessern sollte. Allerdings bedeutet dies auch, dass während der Benutzung ein unschönes Kabel aus dem Headset herausragt und der Benutzer das Akkupack in einer Tasche oder an einem Gürtel an seiner Kleidung aufbewahren muss.

Laut Gurman können der Akku und das Kabel nicht voneinander getrennt werden. Das runde Kabel wird an einem magnetischen Anschluss am Headset befestigt, der beim Einstecken durch eine Drehbewegung einrastet. So kann das Kabel während des Gebrauchs nicht herausfallen. Hartgesottene Apple-Headset-Benutzer müssen unter Umständen mehrere Akkus bei sich tragen und diese austauschen, um längere Sitzungen durchführen zu können.

Apples Mixed-Reality-Headset der ersten Generation wird auf dem neuesten Stand der Technik sein – mit hochauflösenden Displays, fortschrittlichen Kameras sowie Sensoren und einem leistungsstarken Apple Silicon Chip. Das hat natürlich seinen Preis, der mit rund 3.000 Dollar zweifelsohne die Zielgruppe einschränken wird. Doch ein Headset der zweiten Generation befindet sich bereits in der Entwicklung. Dieses soll Ende 2024 oder Anfang 2025 marktreif sein und deutlich günstiger ausfallen.

Aus einer Markenanmeldung geht hervor, dass das Gerät „Apple Reality Pro“ heißen könnte. „Reality Pro“ gilt als Apples erster Schritt auf einer langen Reise von Augmented- und Virtual-Reality-Erlebnisprodukten. Das ideale Produkt einer leichtgewichtigen AR-Brille ist mit dem derzeitigen Stand der Technik und nach Apples Ansprüchen nicht zu realisieren. Apples Führungsspitze hat entschieden, dass es besser ist, jetzt in den Markt einzusteigen, als Jahre zu warten, bis das perfekte Produktdesign erreicht ist.