IKEA hat seinen Onlineshop aufgestockt und bietet nun zwei neue Produkte zur Bestellung an: den Luftqualitätssensor VINDSTYRKA und den Bluetooth-Lautsprecher VAPPEBY. Der Sensor ist in der Lage, die Luftqualität in einem Raum zu messen, einschließlich der Konzentration von Schadstoffpartikeln und flüchtigen organischen Verbindungen. VINDSTYRKA ist in IKEA-Filialen und online für 39,99 Euro erhältlich. Der VAPPEBY-Lautsprecher kostet 15 Euro und ist ein kleiner, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher mit einem integrierten Akku.

Luftqualitätssensor VINDSTYRKA

In dem Bemühen, die Luftverschmutzung in Innenräumen zu bekämpfen (oder zumindest im Blick zu haben), hat IKEA ein neues intelligentes Überwachungsgerät für die Raumluftqualität in seinem Programm. Der Monitor VINDSTYRKA zeigt nicht nur die Luftqualität an, sondern kann auch über den Matter-fähigen DIRIGERA-Smart Hub mit HomeKit und anderen Smarthome-Plattformen zusammenarbeiten, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern.

VINDSTYRKA ist nicht zu verwechseln mit IKEAs recht einfach gehaltenen Luftqualitätssensor VINDRIKTNING, der bereits seit 2021 für knapp 13 Euro erhältlich ist. Beide Geräte ermitteln zwar die Luftqualität, doch liefert der neue VINDSTYRKA-Monitor deutlich mehr Daten, da er über ein integriertes Display verfügt.

Auf dem Display werden Werte, wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Partikelgehalt in der Luft angezeigt. VINDSTYRKA kann nicht nur Schadstoffpartikel mit einer Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometer (PM 2,5) erfassen, sondern auch die TVOC-Konzentration in der Luft messen, also das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen. Der Status der Luftqualität wird über eine Farbe (rot, orange oder grün) visualisiert.

VINDSTYRKA kann auch mit dem DIRIGERA-Smart Hub von IKEA verbunden werden. Wenn sie miteinander gekoppelt sind, können die Benutzer den neuen Luftqualitätsmonitor verwenden, um andere Smarthome-Geräte anzusteuern. DIRIGERA ist Matter-fähig und arbeitet somit auch mit HomeKit zusammen. Zudem können über den Hub die Messwerte in der Smarthome-App von IKEA eingesehen werden.

VINDSTYRKA wurde bereits Anfang des Monats vor Ort in IKEA-Filialen gesichtet, jetzt ist der Raumluftsensor für 39,99 Euro auch online bestellbar. Der DIRIGERA-Hub kostet 59,99 Euro.

Lautsprecher VAPPEBY

Der VAPPEBY-Lautsprecher ist ein kleiner, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher, der in Schwarz, Rot und Gelb erhältlich ist. Er verfügt über einen integrierten Akku, der bei einer Lautstärke von 50 Prozent bis zu 80 Stunden halten soll. Zudem können zwei der Lautsprecher für besseren Klang zu einem Stereoset verbunden werden. VAPPEBY ist wasserdicht (IP67) und wird speziell auch für die Verwendung unter der Dusche beworben.

Der Preis für den VAPPEBY-Lautsprecher beträgt 15 Euro.