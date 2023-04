Apple hat schrittweise die Herstellung von Komponenten für seine Produkte selbst übernommen. Ziel ist es, mehr Kontrolle über das Produktdesign zu haben. Während Apple Berichten zufolge bereits Ende 2024 damit beginnt, eigene MicroLED-Displays für die Apple Watch zu verwenden, wird das Unternehmen offenbar noch mehrere Jahre lang auf koreanische Display-Hersteller angewiesen sein, um seine Displays zu produzieren. Das besagt zumindest ein Bericht des koreanischen Institute for Information & Communications Technology Promotion (IITP), dem sich The Korea Herald gewidmet hat.

Apple setzt auf koreanische Display-Zulieferer

Der Bericht deutet darauf hin, dass Apple zwar vermehrt auf hauseigene Komponenten und Displays zurückgreift, es aber noch einige Zeit dauern könnte, bis das Unternehmen seine selbst entwickelte Display-Technologie vollständig kommerzialisiert hat. Die Produktion von MicroLED-Displays ist nach wie vor schwierig und teuer, so dass Apple auch in den nächsten Jahren mindestens 60 Prozent seiner Komponenten von koreanischen Displayherstellern wie Samsung Display und LG Display beziehen wird.

Berichten zufolge plant Apple, seine Geräte von OLED auf MicroLED umzustellen, beginnend mit der Apple Watch Ultra im Jahr 2024 oder 2025, gefolgt von iPhones, iPads und schließlich auch MacBooks. Es wird erwartet, dass dieser Schritt Apple eine größere Kontrolle über das Produktdesign gibt und die Abhängigkeit von externen Zulieferern verringert.

Mehrere Quellen, darunter Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, Mark Gurman von Bloomberg und Jeff Pu, Analyst bei Haitong International Securities, haben Gerüchte über eine neue Apple Watch Ultra mit einem MicroLED-Display geäußert. Gurman sagte, dass die Umstellung auf microLED-Displays Ende 2024 beginnen könnte, merkte aber an, dass sich der Zeitrahmen bis 2025 verschieben könnte. Young gab ebenfalls einen Zeitrahmen von 2025 an, so dass die Technologie noch mindestens zwei Jahre entfernt sein könnte.

In der Zwischenzeit ist Apple immer noch dabei, seine langwierige Umstellung von LCD- auf OLED-Displaytechnologie abzuschließen. Die Apple Watch verwendet seit ihrer Einführung im Jahr 2015 OLED, und die iPhone-Modelle wurden ab 2017 schrittweise auf OLED umgestellt. Gerüchten zufolge sollen die ersten iPad Pro- und MacBook-Modelle mit OLED-Displays im Jahr 2024 auf den Markt kommen.

Dem Bericht zufolge wird erwartet, dass Apple die Display-Produktion in den kommenden Jahren an koreanische Anbieter auslagern wird, um die für die Massenproduktion erforderlichen Kosten zu sparen. Damit könnten die koreanischen Auftragsfertiger laut dem IITP einen Vorteil gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten erhalten.

Ein langer Weg bis zur eigenen Display-Technologie

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple zwar Anstrengungen unternimmt, seine eigene Display-Technologie zu entwickeln, sich aber wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bei mindestens 60 Prozent seiner Komponenten auf koreanische Zulieferer verlassen wird. Es wird jedoch erwartet, dass der Übergang zur MicroLED-Technologie in den nächsten Jahren anlaufen wird, beginnend mit der Apple Watch Ultra, und schließlich zu einer größeren Kontrolle über das Produktdesign des Unternehmens führen könnte.