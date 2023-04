Einem Bericht des Analysten Ross Young zufolge hat Apple den Übergang von der OLED- zur MicroLED-Technologie für die Apple Watch bis mindestens zur zweiten Hälfte des Jahres 2025 verschoben. Das ist eine Abweichung von früheren Berichten, die davon ausgingen, dass die Umstellung bis Ende 2024 erfolgen würde.

Umstellung auf MicroLED könnte sich verzögern

Es wird erwartet, dass der Wechsel zur MicroLED-Technologie eine Reihe von Vorteilen für die Apple Watch mit sich bringt. MicroLED-Panels bieten eine höhere Helligkeit und eine gleichmäßigere Farbdarstellung als OLED. Außerdem sind sie weniger anfällig für Einbrenn-Artefakte und energieeffizienter, was für ein Gerät wie die Apple Watch, bei dem die Akkulaufzeit entscheidend ist, besonders wichtig ist.

Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass Apple bis Ende 2024 die OLED-Displays in den „hochwertigsten Apple Watches“ durch MicroLED ersetzen wird. Der Analyst Jeff Pu hatte im Januar ebenfalls gemeldet, dass eine Apple Watch Ultra mit MicroLED-Technologie und einem größeren Bildschirm für 2024 geplant sei.

Ross Young geht jetzt davon aus, dass die MicroLED Apple Watch frühestens im zweiten Halbjahr von 2025 erscheinen wird, was bedeutet, dass Gerüchte über eine Markteinführung im Jahr 2024 nun überholt sein könnten. Zu Beginn dieses Jahres hatte Young bereits vermutet, dass die MicroLED Apple Watch in das Jahr 2025 rutschen könnte, jetzt hat er seine Vorhersage auf die zweite Jahreshälfte festgelegt. Verzögerungen und Produktionsprobleme sind jedoch bei neuen Technologien üblich, insbesondere bei Zeitplänen, die Jahre in die Zukunft reichen. Young machte keine weiteren Angaben zu den Gründen für die Verzögerung.

Der Übergang zur MicroLED-Technologie für die Apple Watch erfolgt, da Apple Berichten zufolge seine eigenen Displays für das iPhone und die Apple Watch entwickelt. Derzeit ist Apple bei den Displays für seine Geräte auf Partner wie Samsung und LG angewiesen.

Die Umstellung auf eine eigene Display-Technologie ist Teil der Strategie von Apple, seine Abhängigkeit von Drittanbietern zu verringern und die Kontrolle über seine Lieferkette zu erhöhen. Der Schritt steht auch im Einklang mit Apples Fokus auf Innovation und Differenzierung, da die eigene Display-Technologie dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten verschaffen könnte.