Jahr für Jahr ruft die Connect ihre Leser auf, Deutschlands Netze, Dienste und Hersteller zu bewerten. In diesem Frühjahr haben über 50.000 Connect-Leser bei der bei der Umfrage mitgemacht und die Deutsche Telekom in mehreren Kategorien auf Platz 1 gewählt.

Die Deutsche Telekom konnte bei der Connect-Leserwahl 2023 vier Mal den ersten Platz erklimmen: In den Kategorien Mobilfunknetzbetreiber, Netzbetreiber-Prepaid-Karten, Festnetzanbieter und IPTV-Dienste liegt sie in der Gunst der Lesenden ganz vorn.

Zum Gewinn in der Kategorie „Beliebtester Mobilfunknetzbetreiber“ schreibt die Telekom

Der Anspruch an das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom der über 54 Millionen Telekom-Kunden steigt Jahr für Jahr. Auch 2023 belohnt der erste Platz bei der connect-Leserwahl die Anstrengungen des Unternehmens, mit dem Mobilfunknetz führend zu sein. Das zeigt der aktuelle Stand beim Ausbau des 5G-Netzes eindrucksvoll: Das 5G Mobilfunknetz der Telekom können bereits über 95 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen. Aktuell sind mehr als 80.000 Antennen in Betrieb. Auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit bereits über 8.600 5G-Antennen. Bis 2025 will die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen.

Zusätzlich baut die Telekom auch das LTE-Netz weiter aus und versorgt aktuell bereits 99,6 Prozent der Menschen in Deutschland.