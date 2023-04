Am heutigen Tag feiert mit Apple MixC Shenzhen ein neuer Apple Store in China seine große Neueröffnung. Dabei handelt es sich um den zweiten Apple Store in dieser lebhaften Stadt.

Während der Hochphase der COVID-19 Pandemie gab es nachvollziehbarer Weise keine Apple Store Neueröffnungen. Mittlerweile nehmen die „Grand Openings“ wieder an Fahrt auf. Nachdem erst kürzlich mit Apple BKC und Apple Saket zwei neue Apple Stores in Indien eröffnenden, geht es heute mit Apple MixC Shenzhen in China weiter.

Laut Apple wird der neue Store als zugänglicher und integrativer Ort für Apple Teammitglieder dienen, um das Beste von Apple für die lokale Community zusammenzubringen.

„Wir freuen uns sehr, einen wunderschönen neuen Apple Store in Shenzhen zu eröffnen und unsere Verbindung mit der lokalen Gemeinschaft zu vertiefen“, sagte Deirdre O’Brien, Apple Senior Vice President of Retail.

Besucher können die neuesten Apple-Produkte und -Zubehörteile erkunden, Einkaufshilfe von Apple-Spezialisten erhalten, monatliche Finanzierungsoptionen auswählen und persönliche technische Beratung und Genius-Support erhalten. Apple MixC Shenzhen hat auch eine Apple Pickup Station, die die besten Online- und In-Store-Einkaufserlebnisse für Kunden in China vereint. Der spezielle Bereich erleichtert es Kunden, online zu bestellen und ihre Geräte zu einem geeigneten Zeitpunkt im Geschäft abzuholen.

Apple bewirbt Apple MixC Shenzhen als einen aufregenden Ort für Kunden, um zu lernen, zu kreieren und sich inspirieren zu lassen. Die „Today at Apple“-Sessions zum Thema Programmieren finden beispielsweise an runden Tischen statt, um ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Natürlich gibt es auch kostenlose Sessions zu den Themen Fotografie, Videografie, Kunst und Design, Musik und mehr.