Einem neuen Gerücht zufolge arbeitet Apple an Software-Updates, die es Nutzern ermöglichen, ihre Apple Watch mit mehreren Geräten zu koppeln, darunter iPhones, iPads und Macs. Derzeit kann eine Apple Watch nur mit jeweils einem iPhone gekoppelt werden, wobei es möglich ist, mehrere Apple Watches mit demselben iPhone zu synchronisieren. Apple bietet bisher jedoch keine Möglichkeit, eine Apple Watch mit anderen Geräten innerhalb seines Ökosystems zu koppeln oder zu synchronisieren.

Sobald eine Apple Watch mit einem iPhone gekoppelt ist, kann sie in Verbindung mit einem iPad verwendet werden, um Apple Fitness+ Trainingsroutinen auf dem Bildschirm des iPad zu verfolgen – vorausgesetzt, die Geräte sind mit derselben Apple ID verbunden. Außerdem können Mac-Benutzer ihre Apple Watch verwenden, um ihren Computer zu entsperren, Apps zu authentifizieren, Passwörter einzusehen und Online-Transaktionen mit Apple Pay zu autorisieren. Dies sind jedoch die Ausnahmen von den aktuellen Einschränkungen der Apple Watch-Synchronisierung.

Der Leaker @analyst941 behauptet, dass Apple Änderungen am Kopplungs- und Synchronisierungsprozess für die Apple Watch plant. Im Zuge der Neuerungen soll es möglich sein, die Apple Watch mit mehreren iPhones, iPads und Macs zu synchronisieren. Der Informant gibt zu, dass er nicht weiß, wie dies umgesetzt werden soll, aber eine Möglichkeit könnte die iCloud-Synchronisierung sein, ähnlich wie die AirPods über mehrere Geräte hinweg funktionieren.

Es bleibt zunächst offen, ob dies bedeutet, dass für die Einrichtung einer Apple Watch weiterhin ein iPhone erforderlich ist, bevor die Smartwatch mit anderen Geräten synchronisiert werden kann, die im selben iCloud-Account angemeldet sind. Der Informant fügt hinzu, dass ihm nicht bekannt ist, ob die Änderung noch in diesem Jahr mit watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 kommen wird, oder ob sie bis 2024 aufgeschoben wird.

Apple Watch can sync across more than one Apple device too, finally. I don’t know how this will be implemented. All I know, again, **ALL** I know, is that Apple Watch will sync across multiple iOS/iPadOS/Mac devices, and will no longer be tied to one single iPhone.

— 941 (@analyst941) April 27, 2023