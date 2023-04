Im Rahmen eines „Early Access“-Programms führt Apple seit Ende März 2023 die neue Funktion „Apple Pay Later“ in den USA ein. Mit einer Handvoll Nutzern gestartet, wird der Rollout nun fortgesetzt, so dass weitere Anwender den Service nutzen können.

Apple Pay Later: Rollout geht in den USA weiter

Apple hat sich bei der Einführung von Apple Pay Later (deutsche Bezeichnung „Später mit Apple Pay bezahlen“) für einen langsamen und vorsichtigen Ansatz entschieden. Zufällig ausgewählte US-Anwender sehen ein „Early Access“-Banner für Apple Pay Later in ihrer Wallet-App, wenn sie von Apple ausgewählt wurden. Parallel dazu verschicke Apple eine Mail an die zugehörige Apple ID Mail-Adresse, um den Anwender darauf aufmerksam zu machen, dass er Apple Pay Later nutzen kann.

Das Ganze basiert ausschließlich auf dem Zufallsprinzip und Anwender können sich nicht für den Early Access bewerben. Grundsätzlich müssen diejenigen, die Apple Pay Later ausprobieren möchten, in den USA leben, 18 Jahre oder älter sein und ihr iPhone auf iOS 16.4 oder höher aktualisieren.

Das Prinzip von Apple Pay Later ist schnell erklärt. Apple Pay Later kann grundsätzlich für Einkäufe zwischen 50 bis 1.000 Dollar für Online- und In-App-Käufe auf dem iPhone und iPad bei Händlern beantragt werden, die Apple Pay akzeptieren. Nutzer werden beim Einkauf aufgefordert, den Betrag einzugeben, den sie sich leihen möchten, und den Bedingungen von Apple Pay Later zuzustimmen. Während des Antragsverfahrens wird eine Bonitätsprüfung durchgeführt.

Looks like #ApplePayLater is continuing to roll out Early Access! Screenshot h/t to @jbivphotography: pic.twitter.com/slT3XOIezA — Will Sigmon (@WSig) April 28, 2023

Nachdem ein Benutzer genehmigt wurde, sieht er die Option „Später bezahlen“, wenn er Apple Pay an der Kasse online und in Apps auf iPhone und iPad auswählt, und kann mit Apple Pay Later einen Kauf tätigen. Apple Pay Later ermöglicht es Anwendern Einkäufe in vier Raten aufzuteilen und diese über sechs Wochen verteilt ohne Zinsen und Gebühren zu bezahlen.