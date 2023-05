Am 28. April 2003 brachte Apple seinen iTunes Music Store auf den Markt und revolutionierte damit die Art und Weise, wie Menschen Musik kaufen und konsumieren. Apples Music Store bot zunächst in den USA eine bequeme Möglichkeit, Musik „für nur 99 Cent pro Song“ herunterzuladen, und ermöglichte den Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit über 200.000 Songs von Labels wie Sony, Universal und Warner.

Apple stellt die Musikindustrie auf den Kopf

Zum Zeitpunkt der Markteinführung war die Musikpiraterie über Peer-to-Peer-Tauschbörsen weit verbreitet. Der iTunes Music Store bot jedoch eine legitime Alternative für Benutzer, die Musik kaufen und herunterladen wollten. Der Store bot auch kostenlose 30-Sekunden-Vorschauen von jedem Song an, sodass die Benutzer die Songs vor dem Kauf ausprobieren konnten.

In einer Pressemitteilung vom 28. April 2003 hob der damalige Apple CEO Steve Jobs die Vorteile des iTunes Music Store hervor.

„Der iTunes Music Store bietet die revolutionären Rechte, eine unbegrenzte Anzahl von CDs für den persönlichen Gebrauch zu brennen und Musik auf eine unbegrenzte Anzahl von iPods zu laden, um sie unterwegs zu hören“, sagte er. „Die Verbraucher wollen nicht wie Kriminelle behandelt werden, und die Künstler wollen nicht, dass ihre wertvolle Arbeit gestohlen wird. Der iTunes Music Store bietet für beides eine bahnbrechende Lösung“.

Zum Start gab es den iTunes Music Store ausschließlich auf Macs. Doch das neue Angebot war ein sofortiger Erfolg und wurde schnell zur ersten Anlaufstelle für Musikliebhaber auf der ganzen Welt. Am Ende der ersten Woche hatte der Store bereits über eine Million Songs verkauft, und innerhalb eines Jahres waren es über 70 Millionen. Im Oktober 2003 erweiterte Apple den Store auf Windows und machte ihn damit einem noch breiteren Publikum zugänglich.

Als der iTunes Music Store 5 Jahre alt wurde, hatte er bereits über 5 Milliarden Songs verkauft und war zum größten Musikhändler der Welt geworden. Im Jahr 2010 fügte Apple dem Store eine neue Funktion namens „iTunes Ping“ hinzu, mit der Nutzer neue Musik entdecken und ihren Lieblingskünstlern folgen konnten. Der Dienst war jedoch nur von kurzer Dauer und wurde 2012 wieder abgeschaltet.

Im Laufe der Jahre hat Apple die Marke iTunes nach und nach abgeschafft und durch separate Apps für Musik, TV und Podcasts ersetzt. Heute befindet sich der iTunes Music Store in der Musik-App auf dem Mac, in der Nutzer immer noch einzelne Songs und Alben kaufen können. Mit dem Aufkommen von Musik-Streaming-Diensten wie Apple Music, Spotify und Tidal ziehen es mittlerweile viele Kunden vor, eine monatliche Abonnementgebühr für den unbegrenzten Zugriff auf bis zu 100 Millionen Songs zu zahlen. Trotz dieses Wandels in der Musikindustrie wird der iTunes Music Store immer als ein bahnbrechender Dienst in Erinnerung bleiben, der die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, verändert hat.