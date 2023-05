USB-C Ladegeräte gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wenn man allerdings etwas näher auf die Spezifikationen schaut, so trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Für Herbst dieses Jahres wird erwartet , dass Apple die iPhone 15 Familie vorstellt. Alle vier Modelle sollen über einen USB-C Anschluss verfügen. Im vorauseilenden Gehorsam haben wir uns vorab zwei leistungsstarke USB-C Ladegeräte von Ugreen näher angeschaut. Konkret handelt es sich um das Ugreen Nexode 140W USB-C Ladegerät, sowie um den kleinen Bruder, das Ugreen Nexode 65W USB-C Ladegerät. Beide Geräte eignen sich zum Aufladen von Smartphones, Tablets, Notebooks und vielen weiteren Geräten.

Ugreen Nexode 140W USB-C Ladegerät

Ohne das Fazit vorweg nehmen zu wollen oder zu viel verraten, können wir euch schon einmal vorab sagen, dass ihr mit dem Ugreen Nexode 140W USB-C Ladegerät vermutlich alle mobilen Geräte in eurem Haushalt aufladen könnt. Das Gerät setzt auf die modern GaN-Technologie, ist dadurch kompakt sowie energieeffizient gebaut und verfügt über einen USB-A sowie zwei USB-C Anschlüsse. Das neueste PD 3.1-Schnellladeprotokoll wird dabei natürlich unterstützt. Dank Thermal Guard misst das Ladegerät die Temperatur 800 Mal pro Sekunde in Echtzeit, um eure Geräte vor Überhitzung zu schützen.

Das Power Dispenser-System passt die Ausgangsleistung intelligent an, um de Akkus eurer Geräte zu schützen, damit sie länger halten. Blicken wir etwas detaillierter auf die drei Anschlüsse.

Ausgangsleistung für 1-Port

USB-C1: max. 140W

USB-C2: max. 100W

USB-A: max. 22,5W

Ausgangsleistung für 2-Ports

USB-C1 max. 65W + USB-C2: max. 65W

USB-C1 max. 100W + USB-A: max. 22,5W

USB-C2 max. 100W + USB-A: max. 22,5W

Ausgangsleistung für 3-Ports

USB-C1 max. 65W + USB-C2: max. 45W + USB-A: max. 22,5W

Im Grunde habt ihr mit diesen Kombinationen alle Freiheiten. Ihr könnt beispielsweise das aktuelle 16 Zoll MacBook Pro mit 140W aufladen, wenn dieses als alleiniges Gerät mit dem USB-C1 Port verbunden ist. Aber auch alle anderen MacBook Modelle könnt ihr mit ausreichend Strom versorgen. Die Schnelllademöglichkeit für iPhone, iPad und viele Android-Geräte ist selbstverständlich auch sichergestellt.

Wir haben das Ugreen Nexode 140W seit ein paar Wochen im täglichen Einsatz und ehrlicherweise kommt man damit ziemlich gut zurecht, da es bei uns alle Ladeszenarien abdeckt. Es ist trotz seiner 140W Leistung kompakt gebaut. Wirklich warm wird es nicht, selbst wenn man versucht, das Gerät an seine Ladegrenze zu bringen.

In der Produktbeschreibung geht in unseren Augen ein wenig unter, dass sich im Lieferumfang nicht nur das USB-C Ladegerät, sondern auch noch ein 1,5m langes USB-C Kabel befinden. Dies lässt den Preis des Ladegerätes noch einmal etwas attraktiver gestalten. Der Listenpreis liegt bei 109,99 Euro. Bei Amazon ist der Preis derzeit auf 72,99 Euro reduziert. Für diesen Preis müsst ihr auf Amazon Produktseite den Rabatt-Coupon aktivieren. In unseren Augen ein echt heißer Preis für die Kombination des leistungsstarken Ugreen Nexode 140W und eines 1,5m USB-C Kabels.

Ugreen Nexode 65W USB-C Ladegerät

Solltet ihr der Meinung sein, dass das Ugreen Nexode 140W USB-C Netzteil für euch zu überdimensioniert und zu groß ist, oder ihr einfach ein paar Euros weniger ausgeben möchtet, so können wir euch nur dein kleinen Bruder in Form des Ugreen Nexode 65W USB-C Ladegerätes ans Herz legen. Dieses Modell ist deutlich kompakter und bietet eine etwas niedrigere Leistung. Hier gestaltet sich das Ganze bei den drei Ports wie folgt:

Ausgangsleistung für 1-Port

USB-C1: max. 65W PD

USB-C2: max. 65W PD

USB-A: max. 22,5W (QC/FCP)

Ausgangsleistung für 2-Ports

USB-C1 max. 45W PD + USB-C2: max. 20W PD

USB-C1 max. 45W PD + USB-A: max. 18W (QC/FCP)

USB-C2 max. 8,5W + USB-A: max. 8,5W

Ausgangsleistung für 3-Ports

USB-C1 max. 45W PD + USB-C2: max. 8,5W + USB-A: max. 8,5W

Ihr seht, das Ganze befindet sich auf einem niedrigeren Leistungsniveau, sollte jedoch prinzipiell auch eine Vielzahl von Bedürfnissen erfüllen. Je nachdem, wie viele und welche Geräte ihr anschließt, kann der Ladevorgang etwas länger dauern. Nutzt ihr beispielsweise nur den USB-C1 Port, so könnt ihr den Akku von einer Vielzahl an Geräten mit der Schnell-Ladefunktion wieder befüllen.

Preis

Unterm Strich könnt natürlich nur selbst entscheiden, wieviel Leistung euer USB-C Ladegerät bieten soll und wieviel Geld ihr ausgeben möchtet. Schlussendlich konnten uns beide Modelle auf ihre eigene Art und Weise überzeugen. Das 140W Netzteil ist ziemlich leistungsstark und kostet dafür ein paar Euros mehr. Aktuell werden 72,99 Euro für das Ugreen Nexode 140W USB-C Netzteil fällig. Um diesen Preis zu erreichen, müsst ihr auf der Amazon Produktseite den Aktionscode aktiveren. Zu dem Preis ist bereits ein USB-C auf USB-C Kabel inkludiert.

Das 65W Modell ist etwas leistungsschwächer, bedient jedoch auch eine Vielzahl an Geräten. Dafür ist es deutlich kompakter und kostet aktuell nur 35,32 Euro.

