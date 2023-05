In der Nacht zu heute hat Apple das Firmware-Update 5E135 veröffentlicht. Die jüngste Firmware steht für die AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) und AirPods Max auf den Apple Servern zur Verfügung. Das Update auf Version 5E135 löst die Version 5E133 ab, die im April dieses Jahres veröffentlicht wurde.

AirPods, AirPods Pro und AirPods Max: Firmware-Update 5E135 ist da

Apple hat ein neues Firmware-Update für seine Kopfhörer veröffentlicht. Genau genommen, steht ab sofort die Firmware-Version 5E135 für die AirPods (2. und 3. Generation), AirPods Pro (1. und 2. Generation) und AirPods Max bereit.

Es Standardanleitung zur Installation des Updates gibt es nicht. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Um zu prüfen, ob eure AirPods auf dem neuesten Stand sind, wählt auf dem iPhone -> Einstellungen -> Bluetooth und tippt dann neben dem Namen eurer AirPods auf die Info-Taste (i). Scrollt anschließend nach unten zum Abschnitt „Info“, um die Firmwareversion zu finden.

Neue Funktionen solltet ihr mit dem Update auf 5E135 nicht erwarten. In den Release-Notes spricht Apple von „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“.