Das Firmware-Update 5B66 steht für die Beats Fit Pro und Powerbeats Pro bereit. Damit hat Apple in der Nacht zu heute nicht nur seine AirPods, AirPods Pro und AirPods Max aktualisiert, sondern auch ein Firmware-Update für die Beats Fit Pro und Powerbeats Pro veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Firmware-Update für die Beats Fit Pro und Powerbeats Pro

Apple hat das Firmware-Update 5B66 für die Beats Fit Pro und Powerbeats Pro freigegeben. Dieses Update löst die Firmware 5B55 ab, die im November veröffentlicht wurde.

Apple macht keine Angaben dazu, welche Neuerungen die Firmware mit sich bringt. Wir gehen allerdings ausschließlich von Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus. Genau wie bei den AirPods gibt es auch bei den Beats-Kopfhörern keine Standardanleitung, wie ihr das Firmware-Update initiiert. Für gewöhnlich installiert sich das Update in den kommenden Tagen im Hintergrund, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die Kopfhörer bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.