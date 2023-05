Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass der Apple Original Serie „Hijack“ mit Idris Elba in der Hauptrolle am 28. Juni 2023 ihre Premiere feiern wird. Zur Einstimmung hat Apple TV nun einen ersten Einblick in die Serie gegeben.

Apple TV+ veröffentlicht ersten Ausblick auf „Hijack“

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „Hijack“ gegeben, eine neue siebenteilige Thriller-Serie mit dem SAG-Award-Gewinner und Emmy-Award-Nominierten Idris Elba („Luther“) in der Hauptrolle. Gleichzeitig fungiert dieser als Executive Producer. „Hijack“ feiert sein weltweites Debüt mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, den 28. Juni auf Apple TV+. Anschließend folgen immer mittwochs neue Episoden.

„Hijack“ wird in Echtzeit erzählt und ist ein spannender Thriller, der die Reise eines entführten Flugzeugs auf seinem Weg nach London über einen siebenstündigen Flug verfolgt, während die Behörden vor Ort nach Antworten suchen. Elba wird als Sam Nelson auftreten, ein versierter Verhandlungsführer in der Geschäftswelt, der vortreten und all seine List einsetzen muss, um zu versuchen, das Leben der Passagiere zu retten – aber seine risikoreiche Strategie könnte ihm zum Verhängnis werden. Archie Panjabi (“The Good Wife,” “Snowpiercer,” “Blindspot”) wird die Rolle von Zahra Gahfoor spielen, einer Anti-Terror-Beamtin, die am Boden ist, als das Flugzeug entführt wird, und Teil der Ermittlungen wird. Neben Elba und Panjabi sind in der Serie Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel und Ben Miles zu sehen.

Die Serie wurde von George Kay („Lupin“, „Criminal“) und Jim Field Smith („Criminal“, „Truth Seekers“) kreiert, die auch das Drehbuch geschrieben haben und gleichzeitig Regie der Serie führen.