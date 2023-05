Die Apple Watch verfügt über eine Reihe von nützlichen Gesundheitsfunktionen, die sich im Laufe der Jahre als lebensrettend erwiesen haben. Das jüngste Beispiel liefert ein Reddit-Nutzer namens Xanderpy. Laut dem Erlebnisbericht war Xanderpys Mutter auf einer Geschäftsreise und wohnte in einem Hotel, als sie Schmerzen in der Brust bekam. Da sie sich Sorgen um ihren Zustand machte, schickte sie schnell eine Textnachricht an eine Freundin, die sich im selben Hotel aufhielt, und bat sie, in ihr Zimmer zu kommen. Kurz nach dem Absenden der Nachricht brach Xanderpys Mutter jedoch plötzlich mit dem Gesicht voran auf dem Boden zusammen.

Sturzerkennung ist einen Schritt voraus

Als die Freundin in das Zimmer kam, fand sie Xanderpys Mutter bewusstlos auf dem Boden vor. Sie verschwendete keine Zeit und wählte sofort den Notruf, um Hilfe zu holen. Zu ihrer Überraschung teilte der Notrufbeamte mit, dass ein Krankenwagen bereits unterwegs sei. Anscheinend hatte die Apple Watch, die Xanderpys Mutter trug, automatisch die Sturzerkennungsfunktion ausgelöst und den Notdienst alarmiert.

Diese entscheidenden Minuten zwischen dem Notruf der Apple Watch und dem Eintreffen der Freundin erwiesen sich aller Voraussicht als lebensrettend. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte bei Xanderpys Mutter einen Riss der Aorta, einen sehr ernsten Zustand. Der schnelle Transport, der durch das Eingreifen der Apple Watch möglich wurde, trug wesentlich dazu bei, ihre Überlebenschancen zu erhöhen.

In den folgenden Tagen wurde Xanderpys Mutter operiert und erholte sich. Als sie schließlich das Bewusstsein wiedererlangte, erkundigte sich die Familie, ob sie vor ihrem Zusammenbruch den Notruf gewählt hatte. Dabei bestätigte sich, dass sie den Anruf tatsächlich nicht selbst getätigt hatte, sondern die Apple Watch.

Wie der Reddit-Nutzer anmerkt, hatte er zuvor an den lebensrettenden Technologien der Apple Watch gezweifelt und sie als übertrieben sowie aus Werbegründen erfunden abgestempelt. Die jüngsten Ereignisse widerlegten jedoch seine Skepsis, so dass er andere dazu ermutigt, die Funktionen zu nutzen.

Die Sturzerkennung setzt die Sensoren der Apple Watch (ab Series 4) ein, um einen schweren Sturz zu erkennen. Wenn die Apple Watch feststellt, dass der Träger sich nach einem vermutlichen Sturz ungefähr eine Minute nicht bewegt hat, beginnt ein Countdown von 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird mit einem haptischen Feedback auf das Handgelenk getippt und ein Alarmton ausgesendet. Der Hinweiston wird lauter, sodass man selber oder jemand in der Nähe ihn hören kann. Wenn der Benutzer nicht eingreift, ruft das Gerät automatisch den Notdienst mit einer aufgezeichneten Nachricht und der Standortinformation an.