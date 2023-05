Ein Apple AirTag konnte den Polizeibehörden dabei helfen, zwei Brüder festzunehmen, die kurz zuvor einen Raubüberfall begangen und dabei rund 1,1 Millionen Dollar erbeutet haben. Aus aktuellen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass der AirTag in einem der Geldbehälter versteckt war.

AirTag hilft bei der Festnahme zweier Räuber

Die beiden Brüder wurden zunächst wegen ihrer Rolle bei diesem Raubüberfall im vergangenen Dezember angeklagt. Die beiden wurden beschuldigt, an Halloween in Chicago über 1 Million Dollar aus einem gepanzerten Lastwagen und einem Geldautomaten erbeutet zu haben. Die Staatsanwaltschaft formulierte Ende letzten Jahres wie folgt

Laut Anklage und Strafanzeigen ereignete sich der Raub am 31. Oktober 2022 kurz nach 10:45 Uhr, während ein Sicherheitskurier von Brink einen Geldautomaten in einer Bank im Block 16700 der Torrence Avenue in Lansing auffüllte. Die Räuber schwenkten Handfeuerwaffen und stahlen dem Kurier eine Waffe und eine Tasche mit Geld sowie Bargeld aus dem Geldautomaten, so die Anklage. Dann zerrten sie den Kurier gewaltsam in den gepanzerten Lastwagen und befahlen ihm, Innenfächer zu öffnen und Säcke mit Geld auszuhändigen, so die Anklage. Die Räuber stahlen ungefähr 121.824 Dollar vom Kurier und Geldautomaten und ungefähr 904.132 Dollar aus dem gepanzerten Lastwagen.

Wie die örtliche Zeitung WGN (via 9to5Mac) berichtet, spielte ein AirTag letztendlich eine entscheidende Rolle bei der Festnahme der beiden Brüder. Zeugen enthüllten, dass ein grauer Nissan in der Nähe des gepanzerten Lastwagens geparkt war, den die beiden Brüder benutzten, als sie ursprünglich am Tatort ankamen. Von dort aus tauschten die Verdächtigen die Fahrzeuge und brachten das Geld in einen Jeep, der einem dritten Mann gehörte, der neben den Brüdern zunächst nicht angeklagt war. In einer neuen Strafanzeige, die diese Woche eingereicht wurde, empfahlen die Behörden, auch diesen Mann wegen seiner Rolle anzuklagen.

Die vor Kurzem veröffentlichten Dokumente enthüllten, dass ein AirTag in einem der Behälter mit dem gestohlenen Geld versteckt war. Die Sicherheitsfirma Brink setzt die Ermittler über den AirTag in Kenntnis, so dass diese Live-Updates zum Standort des Geldes und Täter erhielten.