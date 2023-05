Vodafone informiert zum Start in die neue Woche, dass das Düsseldorfer Unternehmen neue TV-Angebote aufgelegt hat. Diese können ab sofort und zeitlich befristet bis zum 08. Oktober gebucht werden.

Vodafone startet neue TV-Angebote

Vodafone startet die Neuauflage eines attraktiven TV-Angebots. Anwender, die ihren Kabel-Internetvertrag im Zeitraum vom 9. Mai bis zum 8. Oktober mit dem Kabel-TV-Tarif „GigaTV Cable“ zu einem 3-Play-Paket kombinieren, erhalten den Zugang zum TV-Angebot von Vodafone im Rahmen der 24-monatigen Vertragslaufzeit für ein Jahr kostenlos. Ab dem 13. Monat wird der reguläre Preis von 14,99 Euro fällig. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskunden, die einen Red Internet & Phone Cable Vertrag mit einem Internet-Tarif von mindestens 25 Mbit/s abschließen oder bereits haben. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone, der oftmals bereits in den Mietnebenkosten enthalten ist. Sofern dieser noch nicht vorhanden ist, kann „Vodafone TV Connect“ in Verbindung mit einem TV-Tarif für 14,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden.

Kombi-Vorteile nutzen

Das Angebot gilt auch für die Kombination eines Kabel-Internet-Vertrages mit „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“ oder „GigaTV inkl. Netflix“. TV-Neukunden erhalten beispielsweise den Tarif „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“ in den ersten 12 Monaten für nur 4,99 Euro pro Monat statt des regulären Preises von 14,99 Euro. Das Angebot bietet Zugang zu 18 zusätzlichen TV-Sendern in brillantem HD und vielen weiteren Audio-Kanälen ganz ohne Werbeunterbrechungen sowie genreübergreifende TV-Vielfalt für jeden Geschmack mit Serien, Spielfilmen, Cartoon-Klassikern, Dokus und fesselnden Sport-Events. Ab dem 13. Monat gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis (19,99 Euro für „GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium“).

Solltet ihr den Breitband-Tarif „Kabel Internet 1000“ mit dem TV-Paket „GigaTV Cable inkl. Netflix“ kombinieren, erhaltet ihr das Netflix-Paket in den ersten zwölf Monaten der Vertragslaufzeit gratis. Danach gilt wieder der reguläre TV-Listenpreis in Höhe von 25,99 Euro.

-> Hier geht es zu den Vodafone TV-Angeboten