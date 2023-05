Laut Bloombergs Mark Gurman könnte das mit Spannung erwartete AR/VR-Headset von Apple in der Lage sein, Apples professionelle Video- und Audiobearbeitungssoftware Final Cut Pro und Logic Pro zu verarbeiten. Gurman teilte die Vermutung in einem Tweet mit und deutete an, dass dies eine „sehr reale Möglichkeit“ für die Fähigkeiten des Headsets sei. Diese Nachricht folgt auf Apples jüngste Ankündigung neuer Versionen von Final Cut Pro und Logic Pro, die speziell für das iPad entwickelt wurden.

Die iPad-Versionen von Final Cut Pro und Logic Pro sollen am 23. Mai auf den Markt kommen und richten sich an Anwender, die auch unterwegs leistungsstarke Schnittwerkzeuge benötigen. Da Apple sich darauf konzentriert, die Funktionalität seiner Software auf verschiedene Geräte zu erweitern, erscheint die Idee, dass diese professionellen Tools auf dem AR/VR-Headset verfügbar sein werden, plausibel.

Gurman erwähnte bereits zuvor, dass das neue Mixed-Reality-Headset wahrscheinlich modifizierte Versionen bestehender iPad-Apps ausführen würde, was die Möglichkeit eröffnet, über die 3D-Schnittstelle des Headsets auf Tausende von bereits verfügbaren Apps zuzugreifen. Obwohl es einige Anpassungen erfordern könnte, um Final Cut Pro und Logic Pro mit xrOS kompatibel zu machen, kann man davon ausgehen, dass Apple aktiv an dieser Anpassung arbeitet.

Given that the Apple headset and xrOS will run iPadOS apps, there’s a very real possibility the device will (eventually) run Final Cut Pro and Logic Pro as well. More details on how the headset will work here: https://t.co/6cAnx3mMSC

— Mark Gurman (@markgurman) May 9, 2023