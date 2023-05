Apple hat vor wenigen Augenblicken bekannt gegeben, dass das Unternehmen Final Cut Pro und Logic Pro auf das iPad bringt. So wird das iPad zum ultimativen mobilen Studio für Video- und Musikproduzenten.

Vor wenigen Tagen hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple Final Cut Pro im kommenden Jahr auf das iPad bringen wird. Logic Pro sollte im weiteren Verlauf folgen. Nun geht es allerdings viel schneller als ursprünglich gedacht. Apple hat soeben Final Cut Pro und Logic Pro für das iPad angekündigt. Bei Apps sind ab dem 23. Mai im App Store erhältlich.

Final Cut Pro und Logic Pro für iPad bieten völlig neue Interfaces für Touch Nutzung, die es euch ermöglichen, eure Arbeitsabläufe mit der Unmittelbarkeit und Intuitivität von Multi-Touch zu verbessern. Final Cut Pro für iPad bietet Videoproduzenten eine Reihe leistungsstarker Werkzeuge zum Aufnehmen, Bearbeiten, Fertigstellen und Teilen von Videos — alles von einem tragbaren Gerät aus. Logic Pro für iPad gibt Kreativschaffenden die Leistung professioneller Musikproduktion an die Hand — unabhängig davon, wo sie gerade sind — mit einer kompletten Sammlung raffinierter Werkzeuge für Songwriting, Beaterstellung, Aufnahme, Bearbeitung und Abmischung.

Zu Final Cut Pro für iPad formuliert Apple unter anderem wie folgt

Der Pro Kameramodus bietet noch mehr Kontrolle über den Schaffensprozess auf dem iPad. Videoproduzent:innen können qualitativ hochwertige Videos im Hoch- oder Querformat aufnehmen, Audio und verfügbare Aufnahmezeit im Blick behalten und Einstellungen wie Fokus, Belichtung und Weißabgleich manuell steuern. Kreativschaffende können von einem einzigen Gerät aus aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen, während sie unterwegs sind. Auf dem iPad Pro mit M2 können Nutzer:innen sogar in ProRes aufnehmen.3 Mit dem Multicam-Videoschnitt können Clips automatisch synchronisiert und zusammen bearbeitet werden, und Anwender:innen können noch dazu die Winkel in einem Multicam-Clip per Fingertipp wechseln.