Seit längerem muss sich Apple den Vorwurf gefallen lassen, dass die iPad-Software der iPad-Hardware nicht gerecht wird. Kurzum: Die Hardware ist top und die Software bietet noch reichlich Luft nach oben. Nun tauchen zwei iPad-Gerüchte auf, die sowohl die Hardware als auch die Software bedienen.

Erst kürzlich tauchten Gerüchte auf, dass Apple an einem neuen 14,1 Zoll iPad Pro arbeitet und auf dem Gerät eine spezielle Version von iPadOS 17 laufen soll. Das Gerät soll bis zu zwei 6K Display bei 60Hz unterstützen und mit einem M3 Pro Chip ausgestattet sein. Nun meldet sich ein weiterer Leaker zu Wort und berichtet ebenfalls, dass Apple beim 14,1 Zoll iPad Pro einen M3 Pro Chip verbauen wird.

Zuletzt hatte Apple das 2023er MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max auf den Markt gebracht. Zum Jahresende könnte der Hersteller den M3-Chip präsentieren. Dieser dürfte unter anderem beim kommenden 13 Zoll MacBook Air verbaut werden. Einen M3 Pro und M3 Max Chip werden wir vermutlich erst im kommenden Jahr zu Gesicht bekommen. Ob Apple tatsächlich den M3 Pro Chip beim iPad verbaut, bleibt abzuwarten. Ein iPad mit solch einer Leistung würde zumindest Tür und Tor für eine Vielzahl an Software-Features öffnen. Es heißt, dass in diesem Zusammenhang iPadOS ein großes Update erhält und zahlreiche weitere Funktionen von macOS den Sprung auf das iPad schaffen werden.

The 14.1-inch iPad will have an M3 Pro. Apple is crazy!!! They are building a monster👽 iPadOS will also get a big update Many features from macOS are coming to iPadOS pic.twitter.com/Z5sYw7ACfB

Leaker @Analyst941 meldete sich zuletzt zu allerhand Themen zu Wort. Nun greift er Final Cut Pro auf. Glaubt man der Einschätzung des Leakers, so wird Apple im Jahr 2024 Final Cut Pro für iPadOS veröffentlichen. Dabei soll die iPadOS-Version 1 zu 1 der macOS-Version entsprechen, lediglich eine modifizierte Oberfläche zur Touch-Bedienung aufweisen.

I wanted to say this last week, but I’m going to Prematurely say it right now.

Final Cut Pro is coming to iPadOS in 2024

Logic Pro is expected 2025.

I found this out the same day I found out we’re getting 2x (dual) 6K (@ 60hz) external display support on the 14.1” model https://t.co/nMqvvMpqRO

