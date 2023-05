Am Dienstag kündigte Amazon ein neues Matter-Update für Alexa an, das Unterstützung für Thread, die Einrichtung auf iOS und eine neue Version des „Works with Alexa“-Programms beinhaltet. Das Update ist ein bedeutender Schritt in der Smart-Home-Branche, da es Matter-Geräten ermöglicht, mit Amazon Alexa und Echo-Lautsprechern zu arbeiten.

Amazon: Matter- und Thread-Support

Bis vor kurzem hatte Amazon Matter-over-WiFi nur auf bestimmten Smart Speakern aktiviert, und die Einrichtung eines Matter-Geräts mit Alexa war nur auf einem Android-Smartphone möglich. Heute jedoch hat das Unternehmen den Matter-Schalter bei allen seinen Smart Speakern der zweiten Generation umgelegt, einschließlich Echo Plus, Echo Dot und Echo.

Nach dem Start als reine Android-Version löst Amazon auch sein CES-Versprechen ein, die Einrichtung von Matter-Geräten auf iOS zu unterstützen. Dadurch können Matter-Geräte, einschließlich derer, die bisher nur Apple Home unterstützten, mit Amazon Alexa und Echo-Lautsprechern zusammenarbeiten.

Amazon gibt an, über 100 Millionen Matter-fähige Echo-Geräte auf dem Markt zu haben. Mit dem neuen Update wird sich die Zahl der Geräte, die mit Matter arbeiten können, deutlich erhöhen. Amazon-Kunden haben bereits über 300 Millionen Smart-Home-Geräte mit Alexa verbunden, und es wird erwartet, dass diese Zahl mit der Einführung von Matter noch weiter steigen wird.

Eine der wichtigsten Funktionen des neuen Updates ist die Unterstützung von Thread. Thread ist ein stromsparendes drahtloses Protokoll, das eine sichere, zuverlässige und latenzarme Verbindung zwischen Geräten ermöglicht. Mit dem neuen Update können die Echo, Echo Plus und Echo Dot Geräte der zweiten Generation nun als Matter-Controller dienen, während der Echo (4. Generation) als Thread-Border-Router fungieren kann.

Eve Motion (Matter) - Smarter Bewegungssensor mit Lichtsensor, IPX3-Wasserbeständigkeit,... 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und...

Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald Bewegung erkannt wird...

Ergänzend zu den Matter-Neuigkeiten hat Amazon auch eine neue Version seiner Programme „Works with Alexa“ (WWA) und „Frustration-Free Setup“ (FFS) für Matter-Geräte angekündigt. Diese Programme zielen darauf ab, den Verbrauchern die Gewissheit zu geben, dass ein Produkt mit Alexa funktioniert und den Einrichtungsprozess zu vereinfachen. Eve Systems ist eines der ersten Unternehmen, das diese neuen Programme noch in diesem Monat für seine Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window unterstützt. Diese Geräte unterstützten HomeKit und Matter, funktionierten aber aufgrund ihrer Thread-Konnektivität nicht mit Alexa.

Das Update wird derzeit ausgerollt, und Nutzer können jetzt damit beginnen, ihre kompatiblen Echo-Geräte zu aktualisieren und ihr Smart Home zu erweitern. Der Zeitplan für den vollständigen Rollout des Updates ist jedoch nicht ersichtlich. Insgesamt ist dieses Update eine wichtige Entwicklung für die Smart-Home-Branche, da es eine größere Interoperabilität zwischen Geräten und Plattformen ermöglicht, was ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem wirklich vernetzten Zuhause ist.