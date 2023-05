Am 19. Mai wird Apple Tysons Corner, der allererste Apple Store, nach einem Umzug und einer umfassenden Renovierung seine große Wiedereröffnung feiern. Dieses Datum ist von besonderer Bedeutung, da es mit dem 22-jährigen Jubiläum der Eröffnung des ersten Apple Store im Jahr 2001 zusammenfällt.

Apple Tysons Corner

Auch wenn der geschichtsträchtige Apple Store umzieht, so bleibt er dem Tysons Corner Center in Nord-Virginia (Washington DC) erhalten. Der neue Standort liegt nun auf einer höheren Ebene des Einkaufszentrums. Bei der Gelegenheit hat Apple genügend Platz, um den Store auf den neusten Stand zu bringen.

In einer offiziellen Ankündigung, die 9to5Mac vorliegt, drückt Apple seinen Stolz über die Fortschritte aus, die seit der Eröffnung des allerersten Apple Store gemacht wurden. Das Unternehmen erklärt:

„Wir sind stolz darauf, diesen neu gestalteten Apple Store zu eröffnen, nachdem wir hier vor 22 Jahren unseren allerersten Apple Store eröffnet haben. Wir feiern hiermit, wie weit wir gekommen sind. Und wir hätten es ohne die Community nicht geschafft.“

Der neue Apple Tysons Corner Store wurde im Sinne des aktuellen Apple Store Designs gestaltet und beinhaltet integrative, innovative und nachhaltige Designverbesserungen. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden ein einladendes und umweltbewusstes Einkaufserlebnis zu bieten.

Zurück in den Apple Store

Auch der Apple Store-Experte Michael Steeber hat seine Erwartungen an die große Wiedereröffnung geteilt. Er betonte die Bedeutung dieses Ereignisses, nicht nur, weil es das erste Mal ist, dass der ursprüngliche Apple Store an einen anderen Ort verlegt wird, sondern auch wegen der historischen Bedeutung von Tysons Corner in Apples Einzelhandelsgeschichte.

Steeber bietet nun schon länger eine Mac-App an, in der einige Apple Stores zu wichtigen Zeitpunkten virtuell erkundet werden können. In den Stores können die Benutzer durch die Ladenlokale spazieren und dabei vergessene Details entdecken.

Alle Stores sind wunderschön nachgebildet, und wenn man durch sie hindurchgeht, werden Erinnerungen an die damalige Zeit wach, selbst wenn man diese Apple Stores nie persönlich besucht hat. „Apple Store Time Machine“ kann kostenlos von Steebers Webseite heruntergeladen werden.