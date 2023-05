Wie wir bereits berichtet haben, wird Elon Musk als CEO von Twitter zurücktreten. Nun bestätigt Musk, dass Linda Yaccarino seinen Posten bei Twitter übernehmen wird. Zuletzt war Yaccarino als Vorsitzende für Global Advertising and Partnerships bei NBCUniversal tätig, wo sie eine wichtige Rolle bei der Einführung des werbegestützten Streamingdienstes Peacock spielte und die Abteilung für den Werbeverkauf leitete.

Im Oktober letzten Jahres hatte Elon Musk Twitter übernommen und seitdem für reichlich Wirbel gesorgt. Von massiven Entlassungen bis hin zur Verzögerung des neuen „Twitter Blue“ hatte Musk das Unternehmen auf eine wilde Fahrt mitgenommen. Die Ankündigung als CEO zurückzutreten kam nicht überraschend, immerhin hatten die Nutzer ihn abgewählt. Nun wird Yaccarino Musk in 6 Wochen ablösen.

Die Entscheidung von Musk, Yaccarino als CEO zu ernennen, zielt wahrscheinlich darauf ab, Werbekunden für die Plattform zu gewinnen. Unter Musks Führung kamen Bedenken hinsichtlich der lockeren Inhaltsmoderation der Plattform auf, was viele Werbetreibende dazu veranlasste, ihre Werbeausgaben auf Twitter einzustellen.

Die Tatsache, dass eine Werbe-Expertin wie Yaccarino eine Führungsposition innehat, könnte dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen und den Unternehmen zu versichern, dass Twitter immer noch eine profitable Einnahmequelle sein kann.

Musk wird zukünftig zwar nicht mehr als Twitter-CEO agieren, wird jedoch weiterhin einen großen Einfluss beim Kurznachrichtendienst haben. So wird er zukünftig bei Twitter als Aufsichtsratsvorsitzender sowie Chief Technology Officer (CTO) fungieren.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023