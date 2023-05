Im Jahr 2024 plant Apple angeblich, größere Displays für die iPhone 16 Pro Modelle einzuführen. Laut dem Display-Analysten Ross Young, der sich oft als zuverlässige Quelle erweist, sollen das iPhone 16 Pro und Pro Max 6,3 bzw. 6,9 Zoll Displays erhalten. Das wären die größten Displays, die Apple jemals für ein iPhone auf den Markt gebracht hat.

iPhone 16 Pro und Pro Max mit 6,3 und 6,9 Zoll Displays

Es ist wichtig zu beachten, dass diese größeren Displays ausschließlich den Pro-Modellen vorbehalten sein werden, wie Young gegenüber MacRumors bestätigt. Die günstigeren iPhone 16 und 16 Plus Varianten werden somit wahrscheinlich kein Upgrade erhalten. Der Insider erwähnte auch, dass im Zuge der Display Week Konferenz in Los Angeles am 23. Mai wahrscheinlich genauere Maße der neuen Displays zutage kommen werden.

Die Einführung größerer Displays für das iPhone 16 Pro und Pro Max lässt darauf schließen, dass Apple möglicherweise Änderungen am Design plant. Vielleicht werden die Ränder schmaler oder es gibt sonstige Design-Veränderungen. Wir können gespannt sein, wie Apple die zusätzliche Bildschirmfläche nutzen wird und welche Auswirkungen dies auf das Gesamtbild und das Nutzererlebnis der Geräte haben wird.

Zum Vergleich: Die aktuellen Modelle iPhone 14 Pro und Pro Max haben Bildschirme mit 6,1 und 6,7 Zoll, die voraussichtlich auch in den diesjährigen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zum Einsatz kommen werden. Wenn sich das iPhone 16 Pro und Pro Max tatsächlich auf 6,3 und 6,9 Zoll vergrößern, dann wäre das definitiv ein beachtlicher Sprung in der Displaygröße für Apples Flaggschiff-Pro-Serie.

Wie bei allen Vorab-Informationen ist es ratsam, diese Details mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, bis sie offiziell von Apple bestätigt werden. Dennoch gibt uns dieser Bericht einen kleinen Einblick in Apples mögliche Pläne für zukünftige iPhone-Modelle und zeigt, dass das Unternehmen bestrebt ist, größere und beeindruckendere Displays für seine Pro-Serie anzubieten.