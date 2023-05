Im Laufe des heutigen Vormittags haben wir euch bereits au die aktuellen Amazon Blitzangebote aufmerksam gemacht. Darüberhinaus stehen Anker USB-C Ladegeräte, Kabel und Powerbanks im Mittelpunkt. Ein Highlight ist sicherlich das 20W USB-C Ladegerät für nur 14,03 Euro.

Anker Ladeprodukte drastisch im Preis gesenkt

Zum Start in die neue Wochen möchten wir euch auf die verschiedene Anker-Ladeprodukte aufmerksam machen. Der Hersteller stellt verschiedene USB-C Ladegeräte, Kabel und Powerbanks in den Fous und dreht kräftig an der Preisschraube. Die vollständige Auswahl findet ihr hier, die Highlights haben wir für euch zusammengestellt.

Angebot Anker 737 Powerbank (PowerCore 24K), 24.000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse, 140W Leistung,... STARKE BEIDSEITIGE LADELEISTUNG: Ausgestattet mit der neuesten Power Delivery 3.1 und...

MÄCHTIGE KAPAZITÄT: Mit einer Akkukapazität von 24.000 mAh und einer doppelt so langen...

Angebot Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, Geeignet für iPhone 13/13... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der beste Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

LADEN MIT STIL: Ab jetzt in fünf frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...

Angebot Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät Netzteil mit Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...

Angebot Anker Einklappbare 3-in-1 kabellose Ladestation mit Netzteil, 335 Wireless Charger, Geeignet für... 1 LADEGERÄT, 3-FACHE POWER: Gönn dir doppelte Lademöglichkeiten gleichzeitig für dein...

DER PERFEKTE WINKEL: Das Ladepad für dein Smartphone kann mühelos um 54° oder 60° ausgerichtet...

Anker USB C auf Lightning Kabel, 310 USB-C auf Lightning Ladekabel (180cm), MFi zertifiziert,... DER ANKER-VORTEIL: Schließe dich über 80 Millionen Menschen an, die bereits von unserer...

SCHNELLLADEN: Lade ein iPhone 14 Pro mit einem kompatiblen Power Delivery-Ladegerät (Ladegerät...

Angebot Anker Nano II 45W USB-C Ladegerät Netzteil Schnellladeleistung, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 12 mit...