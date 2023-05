Nachdem die Apple Watch vor kurzem erst einen Mann aus Minnesota aus einer brenzligen Situation gerettet hat, berichtet nun WCPO ABC 9 von einem 83-jährigen Mann namens William Fryer, der dank seiner Apple Watch nach einem Sturz schnell Hilfe erhielt. Bei der Gelegenheit gab die clevere Uhr auch einen wichtigen Hinweis auf die Folgen des Sturzes.

Apple Watch hilft in der Not

William Fryer stürzte bei seinem regelmäßigen Spaziergang entlang des Ohio River Trail. Er konnte nicht mehr aufstehen, seine Hilferufe wurden nicht beantwortet. Doch seine Apple Watch war bereits mit dem Fall beschäftigt und kontaktierte die Rettungskräfte, da die Smartwatch den schweren Sturz erkannt hatte.

Dank der SOS-Nachricht konnten die Rettungskräfte Fryer schnell finden. Als die Sanitäter am Unfallort eintrafen, boten sie Fryer an, ihn nach Hause zu bringen, aber er entschied sich klugerweise, stattdessen ins Krankenhaus zu gehen.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass Fryer ein Blutgerinnsel in seiner Brust hatte. Er hatte jedoch keine typischen Symptome wie Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit oder Belastungsunverträglichkeit. Auch seine Herzfrequenz und der Blutdruck waren zunächst unauffällig. Doch während er Fragen zu seiner Krankengeschichte beantwortete, zeigte Fryer dem Arzt die Informationen der Apple Watch über Blutdruck und Herzfrequenz aus dem vergangenen Jahr, womit die Ärzte einen Hinweis auf ein spezifisches Problem bekamen und zu weiteren Nachforschungen angeregt wurden. Denn durch die vergangenen Messwerte wurde klar, dass Fryers aktuelle Werte – obwohl sie für die Allgemeinbevölkerung im normalen Bereich lagen – für ihn recht ungewöhnlich waren.

Wie die Ärzte erklärten, bestand bei Fryer ein hohes Risiko für eine Lungenembolie, eine Erkrankung mit einer Sterblichkeitsrate von 50 Prozent innerhalb von 30 Tagen. Fryer ließ das Gerinnsel entfernen und sagte, er sei dankbar, dass seine Apple Watch in der Lage gewesen sei, Hilfe zu rufen. Dank der rechtzeitigen Intervention, die durch die Apple Watch und die Daten der Health-App ausgelöst wurde, konnte er aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet werden.

Fryers Erfahrung ist nur eine von vielen Erlebnisberichten, in denen die integrierten Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch geholfen haben. Die Sturzerkennung setzt die Sensoren der Apple Watch (ab Series 4) ein, um einen schweren Sturz zu erkennen. Wenn die Apple Watch feststellt, dass der Träger sich nach einem vermutlichen Sturz ungefähr eine Minute nicht bewegt hat, beginnt ein Countdown von 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird mit einem haptischen Feedback auf das Handgelenk getippt und ein Alarmton ausgesendet. Der Hinweiston wird lauter, sodass man selber oder jemand in der Nähe ihn hören kann. Wenn der Benutzer nicht eingreift, ruft das Gerät automatisch den Notdienst mit einer aufgezeichneten Nachricht und der Standortinformation an.